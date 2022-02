JO de Paris 2024 : la Mayenne persiste et signe pour voir passer le relais de la flamme olympique

Le relai de la flamme olympique des JO 2024 passera bien, coûte que coûte, en Mayenne. Le 22 décembre dernier, Olivier Richefou, le président du conseil départemental, avait annoncé que "la flamme olympique passera en Mayenne". Il était mentionné dans l'accord avec le Cojo, le comité d'organisation des Jeux de Paris en 2024, que les collectivités auront alors le choix du parcours à l'intérieur de leur périmètre et devront débourser 150.000 euros pour cette manifestation. Certains départements ont d'ors et déjà annoncé qu'ils refusaient de débourser autant pour voir passer une flamme.

Apporter une attractivité et une visibilité

En Mayenne, Vincent Saulnier, vice-président au conseil départemental et président du comité Mayenne 2024, confirme au micro de France Bleu Mayenne que le relai de la flamme passera bien par le département. "Le tarif des 150.000 euros correspond à la mise à disposition de moyens techniques et de couverture pour ce type d'événement mondial", commence-t-il, "puisqu'au-delà des partenaires privés qui financent pour l'essentiel les Jeux Olympiques, et bien comme pour le Tour de France il est proposé que les territoires puissent accompagner ce relai de la flamme en mobilisant des volontaires pour profiter de cet événement mondial et lui donner toute la visibilité qu'il importe". Pour lui, ça apportera une attractivité et une visibilité importante en Mayenne et permettra de "renforcer l'attractivité du territoire", ajoute Vincent Saulnier.

"Quand on met en avant le sport, quel qu'il soit, la retombée est toujours bénéfique pour la société, il y a eu le Tour de France et s'il y a la flamme olympique en Mayenne, ce sera une bonne chose pour tout le monde" Olivier Frapolli, coach du Stade Lavallois

"On s'est interrogé"

Michael Aloïsio le porte-parole du comité d'organisation Paris 2024, assure que c'est le prix pour mettre en place ce genre de festivités. Il ambitionne de faire passer la flamme par 700 villes du pays, et de faire étape dans 70 d'entre elles. "On s'est interrogé", avoue Vincent Saulnier, "mais il faut avoir à l'esprit qu'on peut échelonner le montant sur trois exercices budgétaires, ce qui fait 50.000 euros par an et au regard du budget du département c'est raisonnable et puis c'est pour nous un vrai moyen de valoriser l'essentiel du territoire", conclut le président du comité Mayenne 2024. Il met en avant plusieurs villes étapes qui pourraient être retenues, du sport, du tourisme local et le tout "pour mettre en avant le territoire, comme peut l'être le Tour de France".

"Bénéfique pour la société"

Certains Lavallois que l'on croise ce mercredi sont un peu sceptiques, "est-ce que le prix se justifie ?" demande Robert, "est-ce qu'il y aura des retombées équivalentes, il faut faire du fric avec tout et 150.000 euros, ce n'est quand même pas rien", dit-il. En tout cas, le coach du Stade Lavallois, Olivier Frapolli, lui est pour. "Quand on met en avant le sport, quel qu'il soit, la retombée est toujours bénéfique pour la société", argumente-t-il, "il y a eu le Tour de France et s'il y a la flamme olympique en Mayenne, ce sera une bonne chose pour tout le monde".

Pour Paris 2024, la flamme fera le voyage depuis la Grèce jusqu’en France par bateau. Le parcours est en cours de définition sera normalement dévoilé lors du 3e trimestre 2023.