JO de Paris 2024 : le compte à rebours s'accélère sur les chantiers en Île de France

Le compte à rebours franchit un seuil symbolique : "J-365" avant le début des Jeux olympiques de Paris. La cérémonie d'ouverture se tiendra précisément dans un an, le 26 juillet 2024. Mais avant de voir les 10.000 athlètes défiler sur la Seine, puis concourir, de nombreux chantiers doivent encore être menés à leur terme. Selon la Solidéo, l'établissement en charge dans la construction des infrastructures olympiques, 53 chantiers sont toujours en cours avec plus de 4.000 ouvrier mobilisés.

Village olympique

Sur la trentaine de grues installées au plus fort du chantier, il n'en reste plus qu'une. Signe que les choses avancent. Le gros œuvre du village des athlètes est terminé. Restent donc les finitions pour ces quarante nouveaux immeubles installés à cheval sur Saint-Ouen, Saint-Denis et L'Ile-Saint-Denis (Seine Saint-Denis). La totalité du complexe doit être entièrement achevée le 31 décembre prochain. Viendra ensuite une phase de tests avant la prise en main par le Comité d'organisation des jeux olympiques (COJO) au printemps.

Parmi ces nouvelles constructions, la future résidence étudiante Paulette-Fost, à Saint-Ouen, est habitée depuis février par des étudiants. Ils pourront profiter de ces murs pendant quelques mois encore avant de laisser place aux athlètes pendant la durée de la compétition.

Centre aquatique

A Saint-Denis, l'heure est aux finitions sur le future Centre aquatique olympique (CAO) qui accueillera dans un an les compétitions de water-polo (à l'exception de la finale), de natation artistique et de plongeon. Les façades du bâtiment viennent d'être posées, l'étanchéité doit maintenant faire ses preuves. Sur le toit, ce sont à présents 5.000 m² de panneaux solaires qui doivent être installés afin de couvrir un quart des besoins en énergie de cette piscine olympique.

Arena La Chapelle

C'est l'un des sites où les incertitudes sont les plus fortes. L'Arena de la Porte de la Chapelle (XVIIIe arrondissement) sera bientôt à l'abri de l'eau. Sa charpente métallique est en train d'être montée, tout comme le toit du second gymnase. Ici, une course contre la montre est engagée car le chantier a déjà pris trois mois de retard. Tout doit donc être prêt d'ici la fin de l'année au plus tard.

Première date butoir pour cette Arena : le 3 mai 2024, avec un concert du rappeur Zola. La place sera ensuite cédée aux épreuves de badminton, gymnastique rythmique, para-badminton et para-haltérophilie.

Passerelle au-dessus de l'A1

La future passerelle située au-dessus de l'autoroute A1, entre le Stade de France et le Centre aquatique, ne risque pas d'être en retard. Elle a déjà été inaugurée, en juin dernier. Mais il faudra attendre l'été 2024 pour l'emprunter. Elle sera alors accessible aux piétons et aux cyclistes et permettra de désenclaver ce secteur pris entre les voies rapides.

Colline d'Élancourt

Sur la Colline d’Elancourt, au nord-ouest de Trappes (Yvelines), la piste olympique sur laquelle se dérouleront les épreuves de VTT est terminée. Elle sera testée par le COJO, en septembre, avant une dernière phase de travaux.

Roland-Garos

Ici, il reste l'étape la plus périlleuse. Une toile gérante doit être tendue au-dessus du Court Suzanne-Lenglen. Cette opération doit avoir lieu au cours du mois d'août. afin de créer un toit rétractable. La pluie ne pourra donc pas gâcher la fête à Roland Garros !

Stade de Colombes

Le stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes (Hauts-de-Seine) est en pleine rénovation depuis plus d'un an. Cet été, la nouvelle pelouse doit être posée. Une étape-clé avant les épreuves de hockey-sur-gazon. Ce coup de neuf à 94 millions d'euros bénéficiera ensuite aux habitants et aux clubs sportifs de la ville.