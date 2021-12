JO de Paris 2024 : le club de tennis de Tremblay-en-France ouvre sa section parasport

À J-1000 du début des Jeux Paralympiques de Paris 2024, les clubs sportifs sont plus que jamais incités à accueillir des joueurs en situation de handicap, mais encore faut-il en avoir la volonté et les moyens. À Tremblay-en-France, le club de tennis vient de lancer sa section para-tennis.

Après 35 ans de basket-fauteuil, et trois titres de champion d'Europe décrochés avec l'équipe de France, Abou Konaté a jeté son dévolu sur le tennis. La balle est plus petite, le terrain différent mais les sensations tout aussi intenses. Il est l'un des premiers joueurs inscrits dans la nouvelle section "para-tennis" inaugurée en septembre dernier au club de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis).

"Une question de volonté"

"Quand je joue, j'oublie totalement le quotidien, j'oublie le handicap, c'est un moment d'évasion", nous confie l'homme de 53 ans. Un moment dont il peut profiter ici à Tremblay où toutes les infrastructures du club sont accessibles pour les personnes en fauteuil roulant comme lui. Ce n'est pas le cas partout, malheureusement. "Il y a des clubs où on se retrouve avec une marche pour accéder au terrain extérieur ou des escaliers pour arriver au clubhouse, des choses qui semblent presque aberrantes en 2021", déplore le sportif.

Pour Abou Konaté, tout est une question de "volonté" chez les présidents de clubs qui peuvent faire bouger les choses, en rendant leurs équipements accessibles mais aussi en organisant des tournois handisport pour mettre en valeur ces sections. Sans oublier la formation des entraîneurs pour que ces derniers puissent proposer des séances adaptées. À Tremblay, les coachs commencent à suivre cette formation.

...et de moyens

Mais la question des moyens financiers n'est pas à négliger non plus. "Pour jouer au paratennis, il faut un fauteuil adapté au corps et au mouvement de chaque personne, comme un moule, et quand on joue à un niveau de compétition, un fauteuil, ça peut coûter entre 4.000 et 8.000 euros", assure Abou Konaté. Jacky Bertin, le président du tennis club tremblaysien reconnaît que la ville a aussi beaucoup aidé en rénovant tout les espaces extérieurs autour des courts de tennis et "en créant par exemple des places de parking pour les gens à mobilité réduite handicapées".

Ce projet de section paratennis entre dans le projet global de "tennis pour tous" qui doit permettre l'inclusion d'un plus grand large public, explique le président. Jacky Bertin espère que les JO Paris 2024 qui commencent dans 1.000 jours (28 août- 8 septembre 2024) puissent servir de tremplin. "Si la médiatisation des Jeux Paralympiques ait à la hauteur, ça permettra de mettre en lumière ces pratiques et de valoriser ce type d'accueil".

"Il y a eu de gros travaux de rénovation" - Jacky Bertin, président du tennis club tremblaysien Copier

Le projet '"Clubs Para-accueillants" de Paris 2024

En novembre 2019, une étude commandée par Paris 2024, a révélé que 38% des personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés pour pratiquer en club.

Avec la Ville de Paris et le Comité Paralympique et Sportif Français, le comité d'organisation propose aujourd'hui des formations dans les clubs omnisports de la capitale, afin d’accueillir des licenciés en situation de handicap. L'initiative a été étendue en Seine-Saint-Denis, et à terme, elle sera proposée sur tout le territoire national.

Le projet des 'Clubs Para-accueillants' a pour objectif d’augmenter le nombre de personnes en situation de handicap pratiquant une activité physique régulière par la structuration de l’offre parasportive en se basant sur le tissu des associations sportives, et en organisant la collaboration entre acteurs parasportifs, médico-sociaux et institutionnels, explique Paris 2024.

Plus d'une dizaine de clubs expérimentent le dispositif aujourd'hui.