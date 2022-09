JO de Paris 2024 : quelle empreinte à terme pour le département de la Mayenne ?

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 arrivent à grand pas et le département de la Mayenne souhaite être acteur de l'évènement. Partout sur le territoire, des équipes internationales viendront s'entraîner pendant la compétition (en judo, escalade, basket ou encore au tir).

4,5 millions d'euros

Le conseil départemental de la Mayenne a donc présenté et voté son plan "Héritage 2024". Ainsi, près de 150 équipements sportifs vont être aménagés d'ici deux ans, à destination du monde associatif. Avec une enveloppe de trois millions d’euros investis le département bénéficie en plus d’un million et demi d’euros supplémentaires de la part de l’Agence Nationale du Sport, une structure de développement de projets. Sur les 150 équipements prévus, 90 vont voir le jour d’ici l’an prochain.

Des nouvelles disciplines en plein essor

Il s’agit de terrain de basket 3X3, une pratique qui se développe à vitesse grand V. Il y en aura à Daon, Javron-les-Chapelles, Ambrières-les-Vallées. Du "pump-track" aussi en cyclisme : des pistes fermées avec des bosses et des virages. Et le Padel, cousin du tennis avec des terrains à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le département financera tout ça à 100%. Aux communes de mettre du foncier à disposition. Ce seront d’ailleurs à elles derrière d’assurer l’entretien de ces équipements, de les faire vivre avec les associations après les JO 2024.

Redynamiser les zones rurales

Certains villages en Mayenne voient d’un bon œil ce plan "Héritage 2024" car ces nouveaux équipements sportifs pourraient attirer davantage de jeunes en zone rurale. Réunis en session publique ce lundi, les élus ont voté le plan "Héritage 2024" à l'unanimité.