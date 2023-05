Paris 2024 : Tours dans l'attente d'une délégation, "les élus ne prennent pas la mesure de l'événement"

À l'occasion de l'ouverture de la deuxième phase de billetterie pour les JO 2024, le président du CDOSF d'Indre-et-Loire, le Comité départemental olympique et sportif, est revenu sur la possible venue d'une délégation étrangère à Tours. La Colombie est espérée, mais les pistes brésilienne et roumaine semblent se refroidir.

"Ils m'ont laissé un peu seul"

"Il y a eu des choix politico-sportifs de fait, je pense que mes interlocuteurs sportifs n'ont peut-être pas pris la mesure de l'événement" explique Alain Jahan, "ils m'ont laissé un peu seul, je dois le dire. Si j'avais pu avoir quelques soutiens un peu plus fort, j'aurais eu davantage de choix." Interrogé sur la mobilisation des élus locaux sur ce sujet, Alain Jahan estime qu'ils sont "plutôt en phase d'attente qu'en phase d'action".

