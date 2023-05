JO de Paris : l'armée participe à des exercices grandeur nature pour anticiper des scénarios catastrophes

Les Jo, c'est dans un peu plus d'1 an ! 10 millions de spectateurs attendus.. alors forcément, les enjeux de sécurité sont énormes. Et c'est pour cela que l'armée anticipe. Ces mercredi et jeudi 3 et 4 mai, plus de 300 sapeurs-sauveteurs, une unité de l'armée de terre, participent à l'opération Héraclès en Seine-Et-Marne.

Une opération structurée autour de 4 « incidents types » qui pourraient survenir pendant les Jeux. Par exemple, un mouvement de foule, pendant la cérémonie d'ouverture, sur la Seine, où les gens pourraient tomber dans l'eau.

Ce mercredi 3 mai, c'est sur ce scénario que les militaires se sont entraînés ,sur le Loing, à Grez-sur-Loing, en Seine-et-Marne. Plusieurs "victimes", en fait des membres de l'armée, ont été répartis le long du cours d'eau. La mission des sapeurs-sauveteurs mobilisés était alors de les retrouver, à l'aide d'un drone, en utilisant le matériel nautique de la sécurité civile, avant de les secourir.

"Nous testons toutes les hypothèses pour être le plus réactif possible"

"Le but, c'est mettre à disposition nos moyens, au côté des pompiers, de la police, de la gendarmerie. Nous testons toutes les hypothèses pour être le plus réactifs possible. Nos moyens militaires sont là pour intervenir au plus près de la catastrophe. Nous sommes là en deuxième rideau, la catastrophe survient, et nous pouvons agir en renfort, être le plus efficace et sauver le maximum de victimes", confie Stanislas Rouquayrol, présent sur site. Il commande les formations militaires de la sécurité civile.

L'exercice de ce 03 mai s'est déroulé à Grez-sur-Loing, au niveau du stade de la commune. © Radio France - Arthur Fradin

Des membres des régiments de Brignoles (Var), et Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) ont été mobilisés. Ce jeudi 04 mai, c'est un exercice d’attentat lors d’un entraînement de l’équipe de France d’équitation auquel les sapeurs-sauveteurs vont s'adonner, toujours en Seine-et-Marne. De nouveaux exercices similaires sont prévus dans les mois à venir.