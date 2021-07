JO de Tokyo - "C'est la dure loi du sport" la déception du président du club de BMX de Sarrians (Vaucluse)

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le BMX français a essuyé un échec en finale de l'épreuve de BMX. Parmi eux deux Vauclusiens : le pilote de Cavaillon, Sylvain André a terminé au pied du podium, en 4e position. Romain Mahieu de Sarrians a fini 6eme.

En Vaucluse, la nuit a été longue pour leurs proches. Stéphane Garcia est président du club de BMX de Sarrians. Après une grande déception devant la finale, il cherche des explications. Malgré des performances époustouflantes en demi-finales, il reconnait que les français étaient un peu en dessous en finale : "Je ne sais pas ce qu'il manquait. Ils ont montré pendant des années qu'ils étaient les meilleurs. Peut-être un manque de gestion du stress en finale mais c'est facile quand on est président d'un club. Avec des 'si' on refait le monde, c'est lui qui était sur le vélo."

Stéphane Garcia souligne que Romain Mahieu n'était peut-être pas à 200% de sa concentration au moment de la finale. Il venait d'apprendre que sa compagne, l'Australienne Saya Sakakibara avait chuté en demi-finale de l'épreuve féminine : "Ca devait être compliqué pour lui de savoir que sa compagne était évacuée en civière et être sur une grille de départ en ne pouvant pas demander autour de lui comment va sa femme. "

Mais le président du club conclu : "Je ne sais pas ce qui leur manquait. Ils ont eu meilleur qu'eux c'est tout. C'est la dure loi du sport : ils étaient peut-être les meilleurs sur le papier mais ils ont trouvé meilleurs qu'eux sur le terrain."

Désormais les regards sont tournés vers les prochains objectifs. Les championnats du monde en Hollande au mois d'août et bien sûr les JO à Paris en 2024 : "Romain est parti pour aller jusqu'en 2024 avec nous à Sarrians. Il est heureux à Sarrians, il vient vivre dans la région d'Avignon à la rentrée avec sa compagne australienne. Tout est fait pour que nous puissions l'accueillir de la meilleure des façons puisque nous aurons la butte olympique. Il ne faut pas oublier que Sarrians est le centre de préparation aux Jeux du département du Vaucluse donc on va avoir des équipes étrangères ce qui va lu permettre de se mesurer avec les meilleurs mondiaux."