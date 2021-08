JO de Tokyo : la rameuse grenobloise Laura Tarantola est de retour en Isère et célèbre sa victoire

Une médaille d'argent... Quel plus beau souvenir peut-on ramener des Jeux Olympiques ? "Rien" évidemment selon Laura Tarantola. La rameuse grenobloise est désormais vice-championne olympique en aviron sur le deux de couple poids léger avec sa co-équipière Claire Bové :"Franchement je ne réalise toujours pas, c'est incroyable", avoue la sportive Iséroise.

J'ai emmené ma médaille au bar - Laura Tarantola

La jeune femme de 27 ans est arrivée à Paris ce vendredi 30 juillet après avoir pris l'avion depuis Tokyo où se déroulait cette édition 2021 des Jeux Olympiques. Elle a ensuite sauté dans un train le dimanche 1er août, direction Grenoble. Elle a d'abord été accueillie par sa famille : "Je ne m'y attendais pas du tout, c'était une surprise". Elle a ensuite passé la soirée dans un bar du centre-ville de Grenoble avec ses amis : "J'ai emmené ma médaille au bar parce que je savais que c'était la première chose qu'on me demanderait mais j'ai vraiment fait attention à ne pas la perdre", rigole-t-elle.

Cette face de la médaille représente Niké, la déesse grecque de la victoire et les anneaux olympiques © Radio France - Chloé Cenard

Des Jeux Olympiques sous pandémie

Annulés une première fois en 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo ont finalement été reportés à cet été 2021. Le Covid-19 n'a pas facilité l'organisation de l'évènement et cette pandémie a forcément participé au stress des athlètes : "C'était quand même assez particulier, surtout pour des premiers JO. On devait se faire tester tous les matins donc forcément ça rajoute un stress. Surtout qu'on voyait des athlètes déclarer forfait à cause de ça."

Objectif : Paris 2024

Laura Tarantola va désormais prendre quelques semaines de vacances bien méritées. Elle part faire un tour de l'Italie dans un van aménagé avec son copain mais elle pense déjà à Paris 2024 : "C'est clairement un objectif", confie-t-elle. Mais le chemin sera quand même long avant de pouvoir décrocher une médaille à domicile : "Ce n'est pas parce que là on est deuxième qu'on fera un podium à Paris. Faut déjà refaire les sélections et puis, surtout, beaucoup s'entraîner", admet-elle.