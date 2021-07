JO de Tokyo : les proches de Laura Tarantola réagissent à la médaille d'argent de la sportive en aviron

L'Iséroise Laura Tarantola et Claire Bové ont décroché, au terme d'une course folle, la médaille d'argent en aviron, jeudi 29 juillet, sur le deux de couple poids léger. Les proches de la sportive grenobloise ont suivi la course avec passion depuis la France. Ils nous racontent leur joie.

Les proches de la rameuse grenobloise Laura Tarantola se sont levés tôt dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 juillet. Ils tenaient absolument à suivre la course de la jeune sportive. Elle était, avec sa co-équipière Claire Bové, en finale sur le deux de couple poids léger en aviron. Une épreuve qui avait lieu aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui s'est déroulée un peu avant 3h du matin. Parents, sœur, oncle, tante et grands-parents se sont réunis dans la maison de campagne à Saint-Marcellin : "C'était une surprise pour Laura, raconte Virginie Tarantola, sa sœur. On ne voulait surtout pas lui mettre la pression mais quand elle l'a appris, elle était très émue."

Au moment de la victoire, la famille exulte. Malgré le soleil qui commence à se lever, les proches de Laura Tarantola ont ouvert le champagne : "Quand on a vu 'deuxième', _c'était une explosion de joie, de larmes_. Nous étions tellement contents et aussi très soulagés pour elle. C'était incroyable de la voir si heureuse. Elle le mérite tellement", confirme Cécile Tarantola, la mère de Laura.

De son côté, Clément Duret, son compagnon a retrouvé des amis pour regarder la course : "C'était un réel plaisir de voir ça. _Pour ne rien vous cacher j'ai eu la larme à l'oeil_. Mais c'est surtout magnifique pour Laura ! Pour tous les sacrifices qu'elle a faits, tous les efforts. C'est une très belle récompense." Ce jeudi 29 juillet, il a ensuite retrouvé sa belle-famille autour d'un déjeuner pour célébrer la victoire de Laura.

Toute la famille de Laura Tarantola s'est réunie le jeudi 29 juillet pour célébrer la victoire autour d'un déjeuner © Radio France - Virginie Tarantola

Le club célèbre aussi sa championne

Une vingtaine de licenciés de l'Aviron Grenoblois se sont également retrouvés au club. Ils ont diffusé la course et partagé un moment tous ensemble : "Il y avait beaucoup de jeunes lors de la finale devant l'écran et on voyait leur enthousiasme. Une telle victoire c'est un moteur pour le club, pour les jeunes", affirme Marc Eybert-Guillon, président du club. Il espère que cette victoire provoquera des nouvelles vocations chez certains : _"Nous voulons profiter de cette médaille pour attirer de nouveaux adhérents_. Grenoble c'est la montagne mais c'est aussi deux rivières". Les portes ouvertes du club auront lieu le 11 septembre prochain.