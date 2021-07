JO de Tokyo : une course pour une médaille pour l’annécienne Loana Lecomte

C’est à partir de 8h00, que Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte tenteront d'aller chercher une place sur le podium en VTT cross country.

Un circuit vallonné de 4 kilomètres à parcourir une dizaine de fois pendant une heure.

A Annecy, les supporters de Loana sont rassemblés dans son club pour vivre cette course à distance, mais tous ensemble. France Bleu Pays de Savoie vous fait vivre ce moment de course.

Au Annecy cyclisme compétition ce mardi matin à Annecy avec les supporters de Loana © Radio France - Valentine Letesse

Un parcours aux JO favorable à Loana Lecomte

Loana Lecomte court au niveau international depuis seulement un an. Avec une première saison époustouflante : elle a remporté les 4 premières manches de la coupe du monde. Elle affiche une facilité déconcertante sur chacune de ses courses. Le parcours de ce matin lui convient parfaitement : des portions très techniques et des montées courtes mais raides.

Pauline Ferrand-Prévot, l’idole de l’annécienne Loana Lecomte

Au départ de l'épreuve de cross-country féminin ce matin, il y a aussi évidemment Pauline Ferrand-Prévot. À 29 ans, la triple championne du monde de cross-country veut décrocher le dernier titre qui lui manque : l'or olympique.

"Lorsqu'on prend le départ, nous sommes toutes adversaires, encore plus aux Jeux" dit Loana Lecomte "Mais nous avons une belle équipe, on s'entend bien et ça fait notre force. On ne se met pas de bâtons dans les roues. Quand j'étais plus jeune, j'avais des posters de Pauline dans ma chambre. Parfois je me dis: "Loana, c'est fou, tu es avec tes idoles dans la même chambre en équipe de France!".