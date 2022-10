JO Paris 2024 : Clichy, camp de base des athlètes britanniques pendant la compétition

Clichy a moins de deux ans pour se mettre à l'heure anglaise. C'est officiel depuis le 11 octobre, cette ville des Hauts-de-Seine va accueillir la délégation olympique britannique le temps des JO 2024 à Paris , soit 370 athlètes au total. La "team GB" débarquera dès la mi-juillet 2024 pour rester jusqu'à la fin de la compétition. Clichy sera donc le camp de base des Britanniques.

Le cœur de ce camp de base, c'est le centre de haute performance où les athlètes pourront s'entraîner et être suivis par des médecins. Il sera installé dans le lycée René Auffray. Tous les équipements de la ville seront aussi à leur disposition.

"Il y a tout ce dont on a besoin, on va avoir un nouveau centre sportif, des stades, une piscine. Il y a tout ce qu'il faut niveau logement, transports et on cherchait surtout un endroit proche du village olympique. C'est parfait", explique Andy Anson, de l'association olympique britannique.

Le nouveau centre sportif dont il est question, c'est un Palais des Sports qui doit sortir de terre d'ici fin 2023 d'une superficie de 6.500 mètres carré pour faire du hand, du volley, de l'escalade. Cet ensemble a coûté 40 millions d'euros.

C'est important qu'ils puissent être dans un endroit plus calme

C'est aussi une ville où les athlètes pourront se détendre. "C'est difficile dans le village olympique, c'est comme une bulle, il y a plein d'athlètes, c'est fantastique mais c'est très intense donc c'est important qu'ils puissent sortir du village et être dans un endroit plus calme", estime le directeur général de l'association olympique britannique.

Tous ces athlètes et leurs familles vont donc vivre à Clichy et faire vivre la ville. "On a déjà plus de 30 jeunes qui sont volontaires pour accompagner les familles britanniques pour leur expliquer où est le musée à Clichy, où est le Pavillon Vendôme. Ce sont aussi des familles qui vont consommer. C'est certain qu'il y aura des retombées économiques", décrit Rémi Muzeau, le maire de Clichy qui, en accueillant ces athlètes britanniques, espère aussi que cela va développer le milieu du sport à Clichy.