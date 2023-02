JO Paris 2024 : comment assister gratuitement à certaines épreuves ?

Si vous avez renoncé à acheter des billets pour assister au JO de Paris 2024, jugés trop chers, sachez qu'il est possible de voir des épreuves gratuitement.

"Populaires" et "accessibles". C'est ainsi que les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 résumaient l'événement. Mais ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur colère face aux prix exorbitants des billets . Les tickets à 24 euros, les moins chers, sont partis très vite et ne sont presque déjà plus disponibles pour certains sports, assurent les spectateurs.

ⓘ Publicité

Cérémonie d'ouverture quasi gratuite

Si vous n'avez pas de billet, vous pourrez évidemment suivre les JO à la télévision, mais pas seulement. Certaines disciplines seront accessibles gratuitement. À commencer par la cérémonie d'ouverture , prévue le 26 juillet 2024. Pour la première fois de l'histoire, cette cérémonie sera organisée en dehors d'un stade, sur la Seine. Elle sera donc visible par, au moins, 600.000 spectateurs. L'accès à la partie basse des quais, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, sera payant. Mais les quais hauts seront gratuits. 80 écrans géants et une sonorisation permettront également à tous de profiter du moment.

Toutes les disciplines de longue distance, prévues au cœur de la capitale, seront également accessibles gratuitement, que ce soit pour le marathon (à pied et à la nage), la marche, le triathlon, ou encore le cyclisme (course en ligne et contre la montre). L'arrivée sera payante mais le long du parcours sera gratuit. À Marseille, les épreuves de voiles seront visibles gratuitement. Il y aura une tribune sur la Marina du Roucas-Blanc , point de départ des bateaux ; mais les spectateurs pourront se positionner le long de la corniche, pour assister aux épreuves.