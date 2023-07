JO Paris 2024 : découvrez les quartiers et les villes les plus demandés par les touristes sur Airbnb

Les propriétaires de logement en Ile-de-France pourraient être les grands gagnants des JO l'an prochain à Paris. Du moins ceux qui décident de mettre leur appartement en location le temps des Jeux. Les prix des nuitées ont fortement augmenté alors que la demande de locations explosent.

les recherches de logement sur le site Airbnb sont en augmentation de plus de 30% au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier trimestre pour des séjours en Île-de-France lors des JO, indique l'entreprise dans un communiqué ce mardi. "La banlieue parisienne est de loin le moteur de cette accélération, avec des recherches qui ont presque doublé au deuxième trimestre 2023 comparé au premier trimestre 2023".

De 850 à 1.300 euros la nuit

Airbnb ne fournit pas de chiffres sur les tarifs proposés mais selon une étude du courtier en assurance Réassurez-moi, qui a comparé les prix des annonces entre l'été 2024 et l'été 2023, la moyenne par nuit va de 856 € pour un studio dans le 5e arrondissement de Paris à 1.330 € pour un T3 à Saint-Denis. Soit pour quinze jours de compétition, un gain entre 10.923 € et 16.975€.

Ce pactole potentiel a entraîné l'arrivée de nouveaux hôtes, indique Airbnb. Le site a noté 60 % de nouvelles annonces actives au deuxième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. D'autant que l'effet JO bénéficiera à toute l'Ile-de-France et pas seulement à Paris.

Les lieux les plus recherchés en Ile-de-France

Les lieux les plus recherchés en Île-de-France pour les Jeux olympiques Paris 2024 sur Airbnb sont d'abord dans Paris :

le 18ème arrondissement

le 15ème arrondissement

le 11ème arrondissement

le 10ème arrondissement

le 19ème arrondissement

"L’intérêt pour ces arrondissements démontre que les quartiers en dehors des principales zones touristiques - où les locaux habitent - seront très probablement les premiers bénéficiaires de l'afflux des voyageurs lors des Jeux olympiques Paris 2024", note Airbnb.

En dehors de Paris, les villes les plus recherchés sont :

Boulogne-Billancourt

Montreuil

Saint-Ouen

On observe aussi une croissance dynamique pour les villes proches des sites de compétition, tel que Vaires-Sur-Marnes qui est proche du stade nautique (3 fois plus de visites sur les annonces à Vaires-Sur-Marnes), et le Bourget qui est proche du site d’escalade (approximativement 3 fois plus de visites sur les annonces proposées au Bourget).

Et selon l'étude de Réassurez-moi, ce sont les villes Saint-Denis, Versailles et Montigny-le-Bretonneux qui vont bénéficier de la plus forte augmentation des tarifs des locations, avec respectivement +439 %, +436 % et +427 % .