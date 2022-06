JO PARIS 2024 : Fight For Dignity, des cours de karaté pour les femmes victimes de violences

Cette année, les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 ont décidé de célébrer la Journée olympique du 23 juin sur plusieurs jours avec en point d'orgue une journée d'animations sportives prévue ce dimanche autour du Stade de France en présence de nombreux athlètes et champions comme l'escrimeur Romain Cannone ou le nageur Camille Lacourt.

Le karaté comme thérapie

L'occasion aussi de mettre en lumière les projets locaux et sociaux soutenus par Paris 2024, comme Fight For Dignity, une association lancée en 2017 par l'ancienne championne de karaté Laurence Fischer. Elle propose cette discipline à des femmes victimes de violences. L'association a démarré ses actions en République démocratique du Congo avant de s'implanter dans plusieurs villes de France, notamment à la Maison des femmes de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis.

Pour Léa, 32 ans, c'est une vraie découverte. C'est la psychologue qu'elle consulte à la Maison des femmes qui lui a conseille plusieurs ateliers. "J'ai essayé le yoga thérapie mais j'ai été troublée par tous les moments de relaxation et de méditation qui me laissaient beaucoup cogiter et après voir testé un cours d'art martial un peu par hasard, la semaine dernière, je me suis dis que c'était aussi l'occasion d'essayer le karaté ici".

"Lâcher la colère"

Au départ, les gestes sont hésitants, mais au fur et à mesure que la séance avance, ils se font plus précis, le "kai", le cri qui accompagne chaque prise résonne plus fort. Pour Emmanuelle, qui en est à sa dixième séance, c'est toujours la même sensation à la fin du cours, celle d'une libération. "Ca été une énorme surprise pour moi. La colère est une émotion qui me fait extrêmement peur et je n'arrivais pas à la lâcher et au karaté, il y a comme un espace dans mon corps où j'ai pu la lâcher... parce que je suis dans un lieu en sécurité aussi". "Que ce soit entre femmes et dans un cadre bienveillant, ça donne envie d'y retourner", nous confie cette quadragénaire.

C'est tout l'enjeu affirme Sophie Manuguerra-Aillaud, éducatrice sportive chez Fight For Dignity qui mène la séance. "C'est un cours particulier, avec une méthode unique et axé sur plusieurs parties du corps qui ont peut-être souffert chez ces femmes. On est pas là pour apprendre à se défendre mais pour reprendre confiance en soi, sentir son corps de manière positive".

Sophie Manuguerra-Aillaud, éducatrice sportive chez Fight For Dignity © Radio France - Hajera Mohammad

300 projets financés par Paris 2024

Fight For Dignity fait partie des 300 projets soutenus financièrement par le fond d'impact de Paris 2024. Depuis 2019, dix millions d'euros ont été investis, dont 30.000 euros pou cette association. Ce fonds "a vraiment pour vocation de faire grandir des projets et de s'adresser à des publics qui a priori peuvent être très éloignés des Jeux", affirme Iris Bazin, manager inclusion et solidarité du programme Impact Paris 2024. "Le but c'est d'aller chercher ces publics là où ils sont donc dans les villes, au sein des associations locales, dans les maisons de quartiers", poursuit-elle.

Un nouvel appel projet à été lancé par Paris 2014 avec 5,5 millions d'euros supplémentaires pour financer les initiatives locales qui même sport, santé et inclusion. Les lauréats seront dévoilés en juillet prochain.