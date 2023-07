JO : "Paris-2024" inscrit sur le Vélodrome ? L'organisation rassure Marseille

Certains Marseillais et des élus de la ville étaient un peu inquiets depuis ces derniers jours. Ils redoutaient de voir inscrit sur la casquette extérieure du Vélodrome "Paris-2024", à l'occasion des JO de l'été prochain. Mais ce dimanche le comité d'organisation a assuré que l'inscription n'était pas obligatoire.

"Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu par les Marseillais"

Lors des JO 2024, le stade Vélodrome va accueillir les matchs de foot. Une information qui a provoqué une inquiétude chez certains élus marseillais. Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, avait envoyé cette semaine un courrier à Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO (Cojo) pour lui en faire part. "Le Vélodrome est le temple du football à Marseille, avec son club historique. Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu par les Marseillaises et les Marseillais", a indiqué l'élue à l'AFP.

Mais le comité d'organisation a tenu à la rassurer ce dimanche. Contacté par l'AFP, il a assuré qu'il sera "tout à fait possible de ne pas mettre 'Paris2024' sur la casquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs du look des Jeux". Selon le Cojo, "Paris 2024 travaille avec l'ensemble des collectivités hôtes des Jeux sur la meilleure manière de déployer le look des Jeux avec depuis le départ une approche qui offre plein d'adaptations possibles et pour la première fois un look personnalisable pour les villes".

La question devrait être abordée lors de la visite de Tony Estanguet mardi à Marseille, où se tient depuis ce dimanche le test-event de voile.