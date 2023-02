JO Paris 2024 : la carte des 185 kilomètres de voies olympiques en Île-de-France

A dix-huit mois du début des épreuves, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'annoncent compliqués pour la circulation en Île-de-France. Deux décrets, du 16 février et du 4 mai 2022, listent les voies et portions de voies réservées pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Du 1er juillet au 15 septembre 2024, de nombreux axes vont avoir une voie bloquée de 6h à minuit.

Ce sera le cas de l'A1 entre Roissy Charles de Gaulle et la Porte de la Chapelle, l'A4 entre Collégien et la porte de Bercy, la Francilienne entre Collégien et Saint Thibault des Vignes, l'A13 entre la porte Maillot et Rocquencourt, et l'A12 entre Rocquencourt et Montigny le Bretonneux, Les trois-quarts du boulevard périphérique sont aussi concernés de la Porte de Vanves à la Porte de Bercy, en passant par le nord.

La voie concernée sera réservée aux véhicules accrédités pour transporter les athlètes, les journalistes, ou encore les délégations officielles. Les véhicules de secours et de sécurité, les taxis ou encore les bus, y auront aussi accès. "C'est un périmètre défini. A l'intérieur de ce périmètre, il y aura aussi des restrictions ou des interdictions qui peuvent être temporaires. Il y aura des restrictions provisoires autour des lieux où se déroulent les épreuves" explique Jean-André Lasserre, directeur du programme InTerLUD (programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable).

Des bouchons monstres ?

L'été 2024 s'annonce très compliqué sur les routes d'Île-de-France et dans Paris. Jean-André Lasserre compte sur "l'autorégulation. Il faut un travail, non pas seulement auprès des entreprises mais auprès de ceux qui se déplacent. Il faudra revoir les déplacements qui ne sont pas nécessaires, inciter les voyageurs à prendre les transports en commun et éviter qu'il y ait une thrombose de ces transports en communs. ll faut un travail de régulation invitant les personnes à faire un usage de leur véhicule et des transports qui prend en compte les contraintes".

Aux voies bloquées sur les différents axes, vont aussi s’ajouter des périmètres de sécurité et de circulation restreints autour des sites olympiques. Ils n'ont pas encore été définis. Autrement dit, il vaudra mieux tabler sur les transports en commun durant cette période. Doit notamment entrer en service la ligne 15 sud, premier tronçon du Grand Paris Express, métro en rocade autour de Paris, qui traversera 22 communes situées entre le Pont de Sèvres et Noisy-Champs et desservira un million d'habitants. Mais sa mise en service, prévue en 2022, n'aura finalement lieu qu'en 2025.

Carte des axes concernés par les restrictions de circulation du 1er juillet au 15 septembre 2024 - InTerLUD

Les professionnels aussi concernés

Les professionnels vont aussi souffrir des difficultés de circulation. "Pendant les Jeux, il va tout de même falloir approvisionner la ville, avec du monde en plus, entre 10 et 15 millions de touristes, avec des contraintes" explique Jean-André Lasserre. Il y aura donc des interdictions et des restrictions de circulation, le jour, et des possibilités de circuler la nuit "pour que justement il puisse y avoir de l'approvisionnement" précise encore le directeur du programme InTerLUD.

Il va aussi falloir ravitailler le village olympique, ravitailler les athlètes en eau, gérer les déchets. "Tout cela concerne la logistique des jeux. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait, le plus vite possible, une visibilité qui précise au fur et à mesure les interdictions provisoires, pour la durée des jeux, autour des lieux, pour que les professionnels puissent se préparer. Il ne faut pas oublier les hôtels, les restaurants, les grandes surfaces, les pharmacies, les hôpitaux, Ca ressemble un peu aux problématiques du confinement" remarque Jean-André Lasserre.

Pour Christian Rose, Directeur Environnement, Transport et Logistique à la Confédération des Grossistes de France (CGF), "le principal souci est d'être dans l'anticipation pour que les entreprises puissent s'organiser dans un plan de continuité d'activité. On estime que 3 millions de visiteurs en plus correspond à 3000 tonnes de marchandises. On a besoin d'identifier les axes à trois ou quatre voies ou ceux qui n'en ont que deux, voire ceux qui seront fermés. Il faut qu'on sache quels axes seront réduits de 6h à minuit. C'est complètement lié aux épreuves des JO. A partir du moment où on aura vraiment toutes les cartes en mains, nous pourrons nous adapter, notamment sur les livraisons décalées. Il faut qu'on ait la certitude de pouvoir continuer à travailler tout en comprenant les contraintes liées aux JO".

"Des livraisons beaucoup plus complexes"

Christian Rose estime que les livreurs vont devoir "revoir leurs plans de transports, aller voir leurs clients pour leur demander des ajustements, revoir les rythmes de commandes, faire des livraisons en décalé, On s'attend à une interdiction complète de circulation autour des sites olympiques et là se pose clairement la question de l'accessibilité et la possibilité d'aller livrer nos principaux clients situés dans ces zones. Ca soulève la question des passes de circulation qui doivent être accordés. S'il faut des stocks déportés, il faut pouvoir l'anticiper".

"Les flux ne seront pas interdits la nuit mais les conditions de livraison vont être beaucoup plus complexes" répond Jean-André Lasserre. "Le personnel devra travailler un peu plus tôt, il va falloir revoir les circuits de livraison, le nombre de tournées, jouer sur les stocks... Un grossiste livre toute l'année son client. Il faudra mettre en place des organisations provisoires pour contourner ces contraintes. On pourra peut-être créer des zones de stockages tampon en ville. Il faudra peut-être des dérogations de jour pour les déménageurs ou pour ceux qui ravitaillent les hôpitaux ou les pharmacies".

Une chose est certaine, les livreurs de e-commerce ou de repas à domicile, en camion, en voiture, ou à vélo, vont avoir énormément de mal à exercer leurs métiers. "Ce ne sont pas des livraisons importantes, ni urgentes. Pendant l'été, le e-commerce, ce sera peut-être à revoir. Les livraisons de marchandises, même à vélo, seront confrontées aux même règles" affirme le directeur du programme InTerLUD.