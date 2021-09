JO Paris 2024 : la justice suspend le permis de construire de la piscine sur les jardins d'Aubervilliers

Grosse surprise ce lundi matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Une bonne surprise pour les défenseurs des jardins ouvriers, une très mauvaise pour le comité olympique de Paris-2024 : la justice suspend le permis de construire de la piscine d'entraînement censée remplacer ces terrains potagers centenaires.

La cour administrative d'appel de Paris a en effet, suspendu, ce lundi, le permis de construire d'une piscine destinée à servir de bassin d'entraînement pour les Jeux olympiques de Paris-2024, et qui impliquait la destruction des jardins ouvriers. "L'exécution de la présente ordonnance, qui suspend le permis de construire litigieux, implique nécessairement, comme le soutiennent à bon droit les requérants, qu'il soit immédiatement mis fin aux travaux déjà entrepris", détaille l'arrêt de la cour consulté par l'AFP. Il pointe plusieurs vices de légalité notamment envers le code de l'urbanisme. Lors de l'audience, mercredi dernier, le juge s'était montré perplexe sur ce projet d'un montant de 33 millions d'euros, dont environ un tiers doit être financé par la Solideo, la société chargée de livrer les ouvrages pour les JO-2024.

Dans cette requête en référé, déposée le 30 août, les opposants demandaient effectivement de suspendre le permis de construire délivré le 21 juillet dernier pour réaliser ce centre aquatique. Le projet prévoyant d'amputer au total près de 4.000 mètres carrés de jardins. Les requérants ( les deux associations 'Environnement 93 et 'MNLE-93' et trois jardiniers exploitants) estimaient que le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure illégale et que l'impact du projet sur "la biodiversité" ou "les ressources naturelles du sol" est sous-estimé.

Une première victoire

Dans l'urgence donc, c'est une sacrée victoire pour les défenseurs des jardins qui occupaient le site pour empêcher le début des travaux. "On est heureux, rassurés", réagit Dolorès Mijatovic, membre du collectif de défense des jardins. "Dès qu'on a su, on s'est mis au bord de la palissade, il y avait un tractopelle qui était arrivé pour faire des trous ce matin. On leur a expliqué et ils ont suspendu le chantier. On espère que le jugement qui va venir va complétement annuler le chantier." Cette décision en référé n'augure en effet pas de la suite de la bataille judiciaire mais donne du temps aux autres procédures.