JO Paris 2024 : la Seine-Saint-Denis perd l'épreuve de tir mais récupère la boxe

C'était attendu, c'est désormais confirmé par Paris 2024 ce mardi matin : la Seine-Saint-Denis perd l'épreuve de tir des JO de Paris 2024. À la place, le département accueillera plusieurs autres épreuves notamment la boxe.

De quoi soulager le président du département, Stéphane Troussel, plutôt satisfait de ce choix. "Finalement, la Seine-Saint-Denis va tirer son épingle du jeu", déclare-t-il, ravi de récupérer une épreuve qui colle plus à l'esprit du département selon lui, et une épreuve, il faut l'avouer, plus médiatique que le tir.

Des rings au parc des expos de Villepinte ?

Mais attention, ce sont uniquement les phases préliminaires de la boxe, qui devaient se jouer sur le court Suzanne Lenglen à Roland Garros, qui arrivent dans le 93. Les finales se joueront bien à Roland Garros comme prévu. En Seine-Saint-Denis, les rings pourraient être installés dans le parc des expositions de Villepinte, alors que le tir atterrirait à Châteauroux dans l'Indre. Ces deux sites n'ont pas encore été officialisés par le Cojo (comité d'organisation des Jeux Olympiques). Ce dernier attend le conseil d'administration du 12 juillet pour entériner la carte définitive des sites olympiques.

En ce qui concerne le terrain des Essences, à La Courneuve, cet ancien terrain militaire qui était censé accueillir le tir, Stéphane Troussel, le répète : "Ca ne change rien aux travaux de dépollution qui y seront menés ni à la renaturation prévue avec 13 hectares d'espaces verts en plus à terme". Des travaux financés par la Solideo à hauteur de 12 millions d'euros. Le terrain jugé finalement trop petit pour accueillir le tir, recevra bien des épreuves en 2024 notamment le départ du para-marathon et la "mass event", la grande course cycliste ouverte à tous.

Des épreuves supplémentaires pour la Seine-Saint-Denis

Enfin, la Seine-Saint-Denis récupère d'autres épreuves comme le volley assis, l'escrime au pentathlon moderne mais, là encore, les sites précis ne sont pas encore dévoilés. En revanche, Clichy-sous-Bois s'invite dans ces Jeux et accueillera l'épreuve de para-cyclisme qui fera une boucle dans la forêt de Bondy. Un rééquilibrage nécessaire selon Stéphane Troussel en faveur de l'est du département jusqu'à présent un peu oublié dans l'attribution des compétitions contrairement au nord et au territoire de Plaine Commune.

La déception du maire de La Courneuve

Si le président du département positive, le maire de La Courneuve lui se dit encore une fois "déçu" et "interrogatif". Gilles Poux rappelle que ce n'est pas la première fois que la Seine-Saint-Denis perd des épreuves plus prestigieuses. C'était déjà le cas avec la natation finalement attribuée à Paris La Défense Arena. "On s'aperçoit qu'au fil du temps, on éclate les compétitions à droite et à gauche et je trouve ça dommageable, d'autant qu'il semble que c'est d'abord pour des raisons financières", "On est comme une variable d'ajustement et je le regrette d'autant que ça ne s'est pas pas fait dans une totale transparence avec le maire que je suis", insiste l'élu.

L'impatience des boxeurs amateurs

Loin de la polémique, Rachid Akouche, lui exulte. Président du Boxing club de Villepinte, il est impatient de voir les JO arriver dans le département et pourquoi pas dans sa ville ? "Sur la Seine-Saint-Denis, historiquement, il y a toujours eu un grand vivier de clubs de boxe et si la salle de boxe est sur Villepinte ce sera une très bonne chose, on va y aller et ça va nous faire plaisir et je pense qu'on sera pas les seuls, ça va booster la pratique de la boxe, c'est clair !"

Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux Paralympiques seront organisés du 28 août au 8 septembre 2024.