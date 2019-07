JO Paris 2024 : la ville de Dax candidate pour accueillir une délégation d'athlètes

Dax, France

La ville de Dax est candidate pour devenir "Centre de préparation aux jeux Paris 2024". La ville, qui explique avoir des structures sportives performantes, souhaite accueillir une délégation, une nation, à Dax en 2024, afin que ses athlètes préparent leurs épreuves ici, sur les infrastructures dacquoises, avant d'aller concourir sur les infrastructures olympiques à Paris.

L'élue aux sports de Dax, Marie José Henrard, explique que c'est l'association nationale des élus locaux aux sports (Commission Nationale du Sport) dont elle est membre qui lui a proposé de candidater. L'adjointe met par exemple en avant la qualité de la salle d'escrime de Dax ou encore des installations pour le tennis de table.

Elle évoque encore la capacité hôtelière de la ville et compte également dans ses arguments les transports. Dax est à un peu plus de trois heures de Paris par le train et à proximité des aéroports de Bordeaux ou de Biarritz.

L'élue aux sports doit présenter le dossier dacquois au comité d'organisation de Paris 2024 en septembre prochain. La réponse du comité d'organisation Paris 2024 pour savoir si le dossier est accepté, si la ville thermale accueillera des athlètes olympiques en 2024, ce sera d'ici janvier 2020.