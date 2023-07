JO Paris 2024 : le parcours des épreuves cyclistes passera par Versailles et la butte Montmartre

Le parcours des épreuves cyclistes sur route pour les JO 202 s'annonce spectaculaire. Le départ et l'arrivée auront lieu au Trocadéro. Les 180 cyclistes, hommes et femmes, qui, participeront aux épreuves sur route ou au contre la montre, vont emprunter des parcours inédits.

Pour les épreuves sur route, les hommes et les femmes vont rouler sur une boucle identique. Les hommes devront effectuer 273 km et les femmes 158 km. Le parcours est aussi vallonné avec un final sur les hauts de Montmartre, comprenant près de 10 km de montée en fin de course.

Des épreuves sur route inédites

Les deux courses partiront du Trocadéro, et passeront par la Tour Eiffel, la Seine, les Invalides, et le Quartier Latin "avant le départ réel de la course, donné rue Gay-Lussac dans le Vème arrondissement" selon les organisateurs. Les coureurs passeront ensuite sur la Route des Gardes entre Meudon et versailles, pour rejoindre le Château en direction de la vallée de Chevreuse.

Après quelques côtes à plus de 5%, les pelotons passeront par le musée du Louvre, la Pyramide, avant un circuit final de plus de 18 km *où ils devront affronter "la côte pavée de la butte Montmartre"*. Après avoir parcouru cette boucle deux fois, le dernier passera par le Sacré Coeur avant de plonger dans une sorte de toboggan jusqu'au pont d'Iena, avec un sprint final de 230 mètres en direction du Trocadéro.

Le même contre la montre pour les hommes et les femmes

Pour le contre la montre, c'est une grande première, les hommes et les femmes rouleront sur le même parcours de 32,4 km. Tous s'élanceront donc des Invalides, en direction de Saint germain des Prés . Ils rejoindront ensuite Vincennes avec un passage devant l'insep. Ils reviendront ensuite dans Paris par la Bastille avant d'arriver Pont Alexandre III.

Les épreuves du contre la montre se dérouleront le 27 juillet 2024. Les épreuves sur route se dérouleront les 3 et 4 août 2024.