JO Paris 2024 : les fêtes de la Madeleine restent programmées aux dates habituelles

L'édition 2024 des fêtes de la Madeleine demeure programmée aux dates traditionnelles, au moment de la sainte-Madeleine, soit du mercredi 17 au dimanche 21 juillet 2024, assure la mairie de Mont-de-Marsan. Les annonces de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques vendredi 27 janvier n'y changent rien.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Julien Charles, envisage en effet d'avancer les fêtes de Bayonne de deux semaines, car 2024 est l'année des jeux olympiques de Paris, qui commenceront le 26 juillet. Les forces de l'ordre y seront largement mobilisées, posant ainsi la question de l'encadrement des autres événements estivaux, et donc notamment des fêtes de Bayonne et de la Madeleine, ce qui explique l'option proposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Mais si le rendez-vous bayonnais est avancé, cela ne changera rien pour les Montois, affirme le maire, Charles Dayot. Au contraire, "cela a au moins le mérite de ne pas se superposer aux dates de la fête de la Madeleine", se félicite-t-il. "On commencera par Pampelune, on ira un peu à Bayonne puis on finira par Mont-de-Marsan en apothéose", ajoute-t-il en souriant.

Peut-être un "calibrage différent"

"On n'aura peut-être pas le même calibrage", admet cependant le maire de Mont-de-Marsan, car cela dépendra beaucoup des forces de l'ordre mises à disposition par l'Etat. "De mémoire, les bonnes années, on a deux compagnies de CRS, on a des patrouilles de l'opération Sentinelle, on a la gendarmerie qui se déploie avec des renforts. Donc il y aura peut-être un dispositif différent", précise Charles Dayot.

"On aura des discussions, moi je mise beaucoup sur la fête de jour. Mais je tiens à maintenir le nombre de jours et le format de nos fêtes telles qu'elles sont", insiste-t-il, "parce que c'est un rendez-vous qui est à la fois un rendez-vous de lien et de bien vivre entre nous, mais aussi un poumon économique pour bon nombre de commerçants et d'associations. Donc il faut que ces ferias soient maintenus, et la date naturelle, c'est celle des Madeleine, je ne vois pas en quoi les choix de Bayonne viennent nous impacter", conclut le maire de Mont-de-Marsan.