JO Paris 2024 : plus de 400 km de voies cyclables pour se rendre sur les sites olympiques

"On sait tous l'importance des transports dans la réussite des jeux" affirme Tony Estanguet, Président de Paris 2024, au moment d'ouvrir le cinquième comité stratégique des mobilités des Jeux Olympiques et Paralympiques . Dirigée par le ministre des Transports Clément Beaune, la réunion s'est déroulée avec une trentaine de personnes dont Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, ou encore Jean Castex, PDG de la RATP.

ⓘ Publicité

À un peu plus de 400 jours du début des JO, le ministre des Transports a rappelé la volonté d'avancer pour que "tous les spectateurs puissent aller, s'ils le souhaitent, sur les différents sites de compétition par des moyens de transport durables, principalement le transport public, et aussi le vélo qui sera un des enjeux essentiels de ces jeux".

De gauche à droite (au centre): Laurent Nuñez, Clément Beaune, Amélie Oudéa-Castéra lors du comité stratégique des Jeux Olympiques et Paralympiques © Radio France - Laurent Borde

Une large place pour le vélo

Au final, ce sont 418 km de voies cyclables en Île-de-France qui vont notamment permettre aux spectateurs de se rendre sur les sites olympiques. "On était à peu près à 250 km il y a un an, on est à 320 aujourd'hui, et l'objectif sera tenu avec seulement 500 m de discontinuité sur l'ensemble des pistes" précise le ministre.

Au final, 418 km de voies cyclables seront aménagées, notamment pour rejoindre les sites olympiques - Ministère des Transports

Pour ce qui est des vélos, il y aura forcément les vélos personnels. Mais il faudra aussi renforcer l'offre publique. Clément Beaune ajoute que "beaucoup de collectivités, et notamment la ville de Paris qui annonce +3000 Vélib, sont en train d'augmenter leur offre de service. Les opérateurs privés sont prêts à renforcer leur offre. Il faut simplement qu'il y ait une discussion pour connaître l'ampleur de ce renforcement, probablement 15 à 20.000 vélos supplémentaires".

Les voies olympiques pérennisées

L'autre problématique, souvent abordée, est celle du covoiturage. Pendant les JO, des voies "olympiques" seront réservées aux transports des membres de l'organisation, des sportifs et des véhicules de secours. Celles-ci deviendront ensuite des voies réservées au covoiturage, notamment sur l'A1 et l'A13.

Clément Beaune explique que "c'est le sens de l'histoire. C'est utile pour décongestionner. En donnant un avantage aux transports publics et au covoiturage, vous incitez au partage de la voiture, vous incitez à l'usage des transports publics". Tout en précisant que "ça fera partie des évolutions nécessaires pour des modes de transport plus écologique", le ministre ajoute qu'"*il trouve *intéressant d'avoir une voie réservée sur le boulevard Périphérique. C'est entre les mains de la ville de Paris".

Le renforcement des transports en commun

Un des éléments essentiels est le prolongement de la ligne 14 entre l'aéroport d'Orly et Saint-Denis Pleyel, "la ligne de vie" comme la surnomme Clément Beaune. Il précise qu'"elle doit être prête pour la fin du printemps 2024, juste avant les jeux et nous n'avons pas d'inquiétude aujourd'hui avec la région Île-de-France et la RATP sur l'avancement de ce chantier". Il y a aussi un enjeu du service "pour organiser la bonne fréquence de bus, la bonne fréquence de métro, car on va avoir environ 600 à 800.000 personnes chaque jour de compétition. C'est comme si on était en permanence en heures de pointe. C'est à ça qu'il faut préparer nos transports publics" explique le ministre.

Une seule inquiétude subsiste : le secteur de Paris Ouest qui comprend Roland-Garros et le Parc des Princes. "Un grand secteur de concentrations de compétitions, notamment à la fin du mois de juillet, on est en train de s'organiser pour qu'il y ait des navettes en accompagnement de nos réseaux de métro qui à certaines heures précises pourraient être très sollicités ou trop sollicités. On a levé beaucoup d'inquiétudes, mais on en a encore sur Paris Ouest ou sur le secteur clé du Stade de France qu'il faut qu'on lève d'ici la rentrée prochaine ou l'automne prochain" affirme le ministre.

Le prochain comité stratégique des mobilités des Jeux olympiques et paralympiques, pour faire le point, avec tous les acteurs majeurs de l'Île-de-France, sur les transports durant les épreuves, est prévu dans six semaines.