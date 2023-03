JO Paris 2024 : rien ou presque en Alsace à part à Mulhouse

J moins 500 avant le coup d'envoi des Jeux olympiques d'été de Paris . Cela fait un siècle que la France n'a pas accueilli le plus gros événement sportif de la planète. Malheureusement il n'y aura aucune compétition en Alsace. Les Alsaciens pourront se consoler avec le passage de la flamme en juin 2024. Il devrait y avoir 6 ou 7 haltes en Alsace.

ⓘ Publicité

La flamme passera en Alsace en juin 2024

Au départ, six villes avaient été retenues pour accueillir des centres de préparation aux JO : Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Colmar, Village Neuf et Mulhouse. Finalement seule Mulhouse a tiré son épingle du jeu. Plusieurs centaines d'athlètes de la fédération panaméricaine viendront dans le Haut-Rhin terminer leur préparation dans la quinzaine de jours précédant la compétition.

Des athlètes à Mulhouse

Ils sont originaires des 38 pays d'Amérique. Mais les grosses nations les Etats-Unis, le Canada, l'Argentine et le Brésil n'en font pas partie. La délégation a choisi de prendre ses quartiers à Mulhouse car la ville propose des équipements pour 35 disciplines olympiques et paralympiques. Certains entrainements devraient être ouverts aux jeunes et aux licenciés.