JO Paris 2024 : Tony Estanguet déclare sa flamme à la Manche

Une convention symbolique a été signée ce mercredi 8 février entre le département de la Manche, l’établissement public national du Mont Saint-Michel et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques « Paris 2024 ». Cette convention détermine les droits et les devoirs de chacun. Pour le reste : " il faudra attendre le printemps prochain" a tenu à préciser à plusieurs reprises Tony Estanguet le Président du Comité d’organisation.

Impossible pour le moment de savoir quel jour passera la flamme olympique au Mont Saint-Michel "on travaille en concertation avec le département pour savoir ce qui est le mieux pour mettre en valeur le territoire, les monuments mais vous pouvez vous attendre à ce qu'elle traverse les plus grandes villes manchoises" affirme Tony Estanguet. "Nous appelons de nos vœux que le Mont Saint-Michel soit l'arrivée de la flamme" a rajouté Jean Morin le Président du département de la Manche. Un rappel, le coût du passage de la flamme pour le département de la Manche est de 180 000 euros.

Quant au parcours ? Et bien très peu d'infos si ce n'est qu'il "faut mettre en valeur le territoire et qu'il faut s'attendre à ce que les villes les plus importantes soient traversées" selon Tony Estanguet qui rajoute que "les relayeurs seront pas forcément des sportifs de haut-niveau mais aussi des bénévoles, membres d'associations culturelles, qu'il faut aussi mettre en valeur".

Quant au passage de la flamme olympique pendant le 80 anniversaire du Débarquement en Normandie "Il faudra en tenir compte" selon Tony Estanguet sans en dire plus...

Un dossard au nom du département a été signé avec Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques « Paris 2024 ».