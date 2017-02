JO Paris2024 : le slogan "Made for Sharing" attaqué en justice par un collectif de défense de la langue française

Un collectif d’associations de défense de la langue française a décidé d'attaquer en justice le slogan "Made for Sharing" (Venez partager). Ce slogan en anglais a été choisi par Paris pour faire la promotion de sa candidature aux jeux Olympiques de 2024.

"Made for Sharing" (Venez partager) hérisse le poil d'un collectif d'associations de défense de la langue française. Ce slogan en anglais a été choisi par Paris 2024 pour faire la promotion de sa candidature aux jeux Olympiques de 2024. Selon le collectif et l'avocat Maitre Emmanuel Ludo, ce slogan est hors la loi. Il enfreint la loi Toubon de 1994 sur l'emploi de la langue française ainsi que la Charte olympique. Dans cette Charte, on peut lire que "le français, langue officielle du Comité international olympique (CIO), est la première langue de l'olympisme".

Une mise en demeure préalable adressée à Paris 2024

Le groupement d'intérêt économique Paris 2024 doit recevoir une mise en demeure préalable. Elle a été envoyée mercredi et un référé en suspension devrait être déposé lundi au tribunal administratif de Paris. L'avocat indique que le défenseur des droits, Jacques Toubon, a aussi été saisi cette semaine.

Une insulte à la langue française

Le collectif de défense de la langue française ne décolère pas depuis la cérémonie de lancement de la candidature de Paris. Il fait remarquer que la cérémonie comme le slogan était "intégralement en anglais". "C'est une insulte caractérisée à la langue française" s'insurge le collectif.

Ce slogan est une ânerie : Bernard Pivot

Le journaliste et président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot, est monté au créneau. Il trouve que ce slogan est "une faute, une ânerie". Chez l'un de nos confrères, vendredi, il s'est dit désolé que "Paris, capitale de la francophonie fasse al courbette devant la langue qui n'est pas seulement celle de Shakespeare mais celle de Donald Trump".

Jeudi, l'Académie française avait déjà fait part de sa réprobation. Elle avait même souligné que ce slogan "avait déjà été utilisé lors de campagnes publicitaires" notamment pour des pizzas à découper.