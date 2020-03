JO reportés : la kayakiste périgourdine Manon Hostens se prépare pour 2021

Ils étaient initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo. Sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le Comité Internationale Olympique (CIO) a annoncé ce mardi que les Jeux Olympiques d'été sont reportés au plus tard à l'été 2021 "afin de sauvegarder la santé des sportifs et tous ceux impliqués dans les JO ainsi que la communauté internationale" face à l'épidémie de coronavirus.

La Périgourdine Manon Hostens était présélectionnée pour les JO de Tokyo en kayak deux places et K4 500m. D'abord secouée par la nouvelle, la kayakiste relativise et a l'intention de se concentrer sur l'entraînement : "C'est inédit pour nous. On n'a jamais fait une saison de 16 mois de préparation. Mais ce n'est pas grave. On garde le cap, l'envie est toujours là. Cela nous laisse plus de temps pour peaufiner notre jeu."

Manon Hostens réagit au report de Jeux Olympiques Copier

Néanmoins, Manon Hostens avait envie de disputer cette compétition internationale : "Ce qui va être un peu dur c'est d'avoir une année blanche. Tout l'hiver on a qu'un objectif en tête : être bon pour les compétitions de l'été. Cette année, à cause du coronavirus, on n'aura pas notre "récompense" après l'effort hivernal." regrette la Périgourdine de 25 ans.

Comme la kayakiste Manon Hostens, d'autres sportifs périgourdins sont concernés par le report des JO 2020 : notamment l'athlète Yoann Kowal et la skateuse Shani Bru.

Depuis la première édition en 1896, il s'agit du premier report des Jeux olympiques en dehors d'une période de guerre.