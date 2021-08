JO de Tokyo : "J'espérais une meilleure fin", la handballeuse béarnaise Alexandra Lacrabère à son retour

Comment vous sentez-vous depuis votre retour en France ?

Je suis dégoûtée parce que j'aurais bien aimé finir ma carrière internationale sur une meilleure note. Après, avec un peu de recul, je me dis que ma carrière est belle, que j'ai apporté à l'équipe de France et que l'équipe de France m'a apporté aussi. Je pense que je garderai vraiment que du positif.

Votre forfait pendant ces JO, c'est lié à la blessure ou il y avait autre chose derrière ?

J'ai contracté une blessure pendant la préparation. 6 centimètres à l'adducteur gauche. On a essayé mais ça n'a pas fonctionné. J'ai toujours été en bons termes avec tout le monde, c'est pour ça que je suis bien triste d'avoir quitté cette équipe-là.

Vous retenez quoi de ces JO à Tokyo ? Quel bilan global ?

C'est compliqué de retenir quelque chose. Ça a été court. Je fais deux matches. Il n'y a pas grand chose à retenir malheureusement. C'est plus de la déception de finir comme ça. On a vécu tellement de choses fortes avec ce groupe, j'espérais une meilleure fin. Je suis frustrée de ne pas avoir pu apporter ce que j'ai pu apporter jusqu'à maintenant. C'est la vie d'un sportif de haut niveau, tu as des blessures à un moment où il ne faudrait pas en avoir. C'est ce qui m'est arrivé. Il faut faire avec et rebondir.

Quel programme pour la suite, les prochaines semaines ?

Je vais retourner dans mon club à Tours. Bien guérir, bien me préparer pour faire une belle saison, pour aller le plus loin possible avec ce club en coupe d'Europe.

Vous faites un saut en Béarn pour vous reposer ?

Je suis chez mes parents, à Haut de Gan, et je vais rester deux ou trois jours pour me ressourcer et faire le plein d'énergie. C'est calme. Aujourd'hui j'ai de la chance, il y a du soleil. J'ai la chaîne des Pyrénées juste en face de moi. C'est des petits détails que je n'ai pas tout au long de l'année quand je suis dans mon club, mais qui font du bien quand je reviens. La nature, le calme, la sérénité, c'est ce qui me correspond. C'est quelque chose qui est important pour moi de revenir ici, de revoir les amis, la famille, les parents et surtout le coin. Il n'y a pas de mots, c'est juste beau.