JO Tokyo : Pas de médaille olympique pour la kayakiste d'Orthez Marie-Zélia Lafont

La kayakiste orthézienne Marie-Zélia Lafont rentre des JO de Tokyo sans médaille. En demi-finale de l'épreuve de slalom ce mardi matin, l'athlète a obtenu un score de 115,81 et a terminé 14e. Il fallait faire partie des dix premières pour disputer la finale. À Orthez, son entourage et son club Orthez Nautique Canoë-Kayak prévoit de l'entourer à son retour en France. Ils s'étaient réunis pour suivre son passage, les yeux rivés sur un grand écran du café Chez Bertin.

Entre 7h et 8h30, les fans de Marie-Zélia Lafont ont applaudi et crié fort pour encourager la kayakiste qui passait à 7h33 sur l'épreuve de kayak slalom monoplace, en demi-finale. Ses proches ont tout regardé attentivement : "Au début, elle était très bien. Puis, il y a eu des erreurs de parcours, sur les trajectoires" analyse le président du club orthézien, Jean-Bernard Lacave. Ses amis, sa mère Marie-Christine, son petit frère Louis-Georges et beaucoup de soutiens disent tous être très fiers d'elle, de sa deuxième participation aux Jeux Olympiques (Tokyo et Rio) dans sa carrière. "Marie-Zélia est au plus haut niveau, certes ça ne passe pas mais on est hyper fiers, sourit son amie Stéphanie. On sait très bien quel engagement c'est d'être sportive de haut niveau, de s'entraîner tous les jours. On est très fiers qu'elle ait représenté la France et Orthez à Tokyo." En tout, une cinquantaine de personnes étaient rassemblées Chez Bertin, situé sur la place d'armes.

