Jocelyn Gourvennec avant Angers-Bordeaux : "Je dois être plus inspiré, comme mes joueurs"

Les Girondins de Bordeaux entament leur saison de Ligue 1 par un périlleux déplacement à Angers, dimanche à 17h. Une entame contrariée par l'élimination précoce en tour préliminaire de la Ligue Europa jeudi. Jocelyn Gourvennec attend un sursaut d'orgueil.

Voilà les Girondins repartis pour un cycle de Ligue 1 avec un premier déplacement sur la pelouse d'Angers, qu'on pourrait qualifier de bête noire puisque les Bordelais ont du mal face à la "dalle angevine" (une seule victoire sur les 7 dernières rencontres officielles). Et pourtant un succès serait plus que jamais nécessaire pour la confiance après la piteuse élimination en tour préliminaire de Ligue Europa, jeudi contre Videoton. "On a été éliminé par une équipe qui nous a marché dessus et c'est difficile à vivre. Les joueurs n'ont pas été à leur niveau" affirme Jocelyn Gourvennec. "C'est une question d'orgueil et de fierté. On doit faire largement mieux. Moi, je dois être plus inspiré... comme mes joueurs. C'est un tout. Maintenant, on attaque une nouvelle compétition et on doit trouver les ressources pour exister à nouveau et repartir dans la continuité de ce qui s'est passé en 2017."

Les joueurs ont le droit de se rater. Ce n'est jamais quelque chose de volontaire. Les premiers déçus, ce sont nous."

L'orgueil devra parler face à une équipe qui a quelques similitudes avec Videoton. "Angers est une équipe très disciplinée, qui ne sort pas de son schéma. Ils limitent aux maximum les espaces pour leurs adversaires et sont présents, comme Videoton, sur les coups de pieds arrêtés. À nous d'être prêts dès le départ pour ne pas subir comme on a subi jeudi."

Chahuté par quelques supporters lors de l'entraînement vendredi, le coach bordelais dit "comprendre" leur colère. "On se met à la place des supporters qui sont mécontents et c'est normal. Mais il faut aussi se mettre à la place des joueurs qui ont aussi le droit, quand on fait du sport de haut-niveau, de se rater. Ce n'est jamais quelque chose de volontaire. Les premiers déçus, ce sont nous. On est tous très affectés par ça."

Il y aura vraisemblablement du changement dans le onze de départ ce dimanche mais Jocelyn Gourvennec est resté très laconique sur ce sujet. "Je ne peux pas être satisfait de ce qui s'est passé jeudi..."