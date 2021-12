Joël Bigayon prend sa retraite après 19 ans à la tête de la maison d'arrêt de Reims

Une page se tourne à la maison d'arrêt de Reims avec le départ en retraite de Joël Bigayon, son directeur depuis 19 ans. Les personnels qui l'entourent regretteront sa personnalité humble et bienveillante, très investi pour la résinsertion des détenus.

Il retrouve sa liberté, après 35 ans de carrière "derrière les barreaux", comme il le dit. Avant la fin de l'année, Joël Bigayon fera ses cartons pour quitter son bureau de directeur de la maison d'arrêt de Reims, une bonne fois pour toutes : « Ça va être un peu difficile car je vais débarasser aussi pas mal de souvenirs, les bons et les mauvais. Parmi les bons, je retiens les personnes que l'on a pu réinsérer et qui ne sont jamais revenus, ce que l'on a pu leur apporter, que la société ne leur avait pas forcément donné. »

Garder le lien entre la prison et la société

C'est le cheval de bataille de ce professionnel qui a pris ses fonctions de directeur à Reims après avoir progressé à différents postes de l'administration pénitenciaire : garder le lien entre les détenus et la société pour préparer leur réinsertion, voire, pour certains, leur insertion : « L'objectif est que les personnes en celulle soient les moins oisives possible. Organiser des activités, cela multiplie les chances que les détenus se connaissent entre eux , et apprenent à cultiver un respect mutuel. Quand on passe 23 heures sur 24 heures en cellule, on pense trop, et on ne pense pas à sa réinsertion », explique Joël Bigayon.

Pour lui, la société a encore des progrès à faire pour ré-intégrer les sortants de prison : « La justice et l'administration pénitenciaire ne sont pas là pour réinsérer, voire pour insérer des personnes dans la société. Nous avons aussi besoin du pouvoir économique et de solutions de logement » commente-t-il, alors que cette année, ajoute-t-il, 14 personnes sont sortis de détention sans avoir un toit.

Que lui auront appris ces plus de trente ans de travail au contact de ceux qui sont temporairement privés de liberté ? : « À rester humble. La prison, personne n'est à l'abri, quelque que ce soit les catégories sociales. Qui peut dire aujourd'hui si il n'aura pas un frère, une belle-soeur, un copain d'enfance de l'autre côté des barreaux ? » explique celui qui a appris à ne pas juger : « Il y a des gens pour cela, il y a des magistrats pour juger. Si on n'est pas impartial, on ne peut pas faire ce métier » complète Joël Bigayon.

« Humilité et bienveillance »

« Humilité et bienveillance », ce sont les deux adjectifs choisis par Claudio Caruge, qui travaille avec Joël Bigayon depuis 6 ans, pour décrire son directeur : « En détention, il y a beaucoup de violence. Quand il est arrivé ici, il a installé beaucoup d'activités qui ont permis, je ne dirais pas de l'éradiquer car elle est toujorus présente dans le milieu carcéral, mais de la diminuer. Des agressions sur le personnel ici il n'y en a pas, ou très peu » décrit le surveillant pénitentiaire.

Si vous faites un tour dans chaque cellule, on va vous parler de lui, et vous dire qu'il a eu un rôle dans la vie de chaque détenu

« Je ne peux pas dire qu'on ne fait pas ça dans d'autres prisons, mais si vous faites un tour dans chaque cellule, on va vous parler de lui, et vous dire qu'il a eu un rôle dans la vie de chaque détenu. Si un détenu a des difficultés à voir sa famille, il règle le problème. Pareil pour les personnels, il est là. Ça va au delà de la fonction de directeur, c'est la personne qu'on perd » explique Claudio.

Joël Bigayon compte bien s'appuyer sur son expérience pour continuer à aider d'autres personnes, dans la vie civile cette fois.