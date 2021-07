Joël Giraud dans la Manche : "Petites villes de demain, c'est la ruralité conquérante"

Elles doivent être les fers de (re)lance dans la Manche. En décembre 2020, 37 communes du département ont été retenues dans le cadre du dispositif "Petites villes de demain" (PVD). Des villes de moins de 20.000 habitants "qui exercent des fonctions de centralité au cœur des territoires ruraux". C'est dans ce cadre que le secrétaire d'Etat en charge de la ruralité, Joël Giraud, s'est rendu ce jeudi dans la Manche.

Une visite en trois actes. D'abord, un passage à Valognes pour une présentation de l'espace France services, du pôle de santé libéral ambulatoire (PSLA) et des autres grands projets du Versailles normand : le centre aquatique, dont les travaux doivent débuter à l'automne et dont la facture a été réévaluée à 19 millions d'euros TTC ; plus généralement, le réaménagement du quartier Saint-Lin, avec une nouvelle école ; l'aménagement des berges du Merderet ; la création d'une salle de gymnastique ; la poursuite des travaux du cœur de ville ; sans oublier l'attractivité commerciale (Valognes compte 169 commerces, dont 148 actifs). La liste est longue, et les devis s'additionnent au gré de la présentation du maire, Jacques Coquelin. "J'ai bien compris dans vos propos qu'il y avait des mots qui relevaient de la séduction. La séduction pour _mieux avoir de crédits_, c'est bien ça ?", ironise le secrétaire d'Etat.

Il n'y a pas une seule, mais plusieurs ruralités. Les projets qui vous présentez ici sont très structurants à l'échelle du territoire. J'ai bien compris l'appel du pied sur les financements - Joël Giraud

Joël Giraud a débuté sa journée manchoise à Valognes © Radio France - Pierre Coquelin

Valognes fait partie des onze bourgs-centres retenus pour la seule agglomération du Cotentin. Un dispositif qui met "de l'huile dans les rouages" pour faire aboutir des projets utiles pour un territoire dans son ensemble. "Les Petites villes de demain ne doivent pas être égoïstes. Elles doivent réellement rayonner sur les communes rurales aux alentours. Et ce ne peut se faire que si le chef de projet est situé sur l'intercommunalité. Nous, l'Etat, on est juste là pour apporter le plus que ne pourraient pas se payer les collectivités pour mettre en œuvre les projets. En gros, ne pas louper le wagon du train qui passe. Vous avez des très grandes villes où vous avez dix ingénieurs au mètre carré, capables de répondre à un appel à projet en deux secondes, mais ça n'est pas le cas des communes et des intercommunalités rurales", explique Joël Giraud. Par exemple, sur l'attractivité commerciale, le secrétaire d'Etat à la ruralité a signé mardi un partenariat avec les chambres de métiers et d'industries pour qu'elles proposent des diagnostics préalables dans l'optique d'embaucher des managers de centre-bourgs. "C'est la ruralité conquérante", résume le secrétaire d'Etat, qui a présenté ce dispositif à Gavray-sur-Sienne.

"Dire aux jeunes qu'on peut travailler dans la ruralité"

"Le sens de ce programme, c'est d'avoir un maillage équilibré du territoire. C'est essentiel pour l'avenir du Cotentin. L'agglomération marche sur deux jambes : rayonnement et proximité. Le Cotentin permet la réalisation de projets que les communes, seules, ne pourraient pas se permettre", ajoute le président de l'agglomération du Cotentin, David Margueritte.

En septembre, le comité interministériel sur la ruralité se penchera sur la question de la mobilité."Quand on est jeune, en milieu rural, qu'on cherche un emploi, mais qu'on n'a pas de bagnole, c'est une difficulté énorme. Notre idée, c'est de faire une sorte de chèque mobilité". Le but : favoriser les déplacements.

"Les Petites villes de demain ne doivent pas être égoïstes", a indiqué le secrétaire d'Etat en charge de la ruralité Joël Giraud © Radio France - Pierre Coquelin

Dans l'après-midi, troisième étape de la visite, dans le sud-Manche cette fois, à Saint-James, pour la signature d'un volontaire territorial en administration (VTA). Il y en a deux dans la Manche pour le moment : à Saint-James et à Cérences. Un troisième est en projet pour Villedieu intercom. L'idée, c'est de proposer une ingénierie sur un contrat de douze à 18 mois pour aider des communes dans leurs projets. Il s'adresse à des jeunes ayant un niveau Bac+2. "C'est une façon de dire aux jeunes qu'on ne les oublie pas. De leur dire aussi qu'on peut travailler dans la ruralité", précise le secrétaire d'Etat. L'objectif est d'avoir fin 2022 autant de postes offerts qu'il y a d'intercommunalités en France. Une plateforme nationale a été mise en place pour mettre en relation les jeunes et les collectivités.