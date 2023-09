Joël Mathurin nouveau préfet du Puy-de-Dôme

Philippe Chopin est nommé préfet pour le Maine-et-Loire et laisse sa place à Joël Mathurin.

Né à Point-à-pitre en Guadeloupe, Joël Mathurin a 54 ans. Il vient de passer un an comme directeur de cabinet du ministre délégué chargé des Outre-mer.

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de par sa formation, Joël Mathurin a déjà été préfet dans la Nièvre, le Doubs et récemment dans le Morbihan.