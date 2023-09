Joël Mathurin prend ses fonctions de préfet du Puy-de-Dôme

C'est la tradition à chaque prise de fonction, le nouveau préfet dépose une gerbe au monument aux Morts de la ville préfecture. Joël Mathurin a donc commencé sa journée devant le monument de la rue Montlosier. La veille, il avait trouvé en découvrant son nouveau bureau une lettre "testament" de son prédécesseur, Philippe Chopin. Les deux hommes avaient pu échanger plusieurs fois, de vive voix et au téléphone, pour un passage de témoin.

Joël Mathurin ne connaît pas le Puy-de-Dôme. Il a bien travaillé autrefois avec le sous-préfet de Thiers lorsqu'il était lui même sous-préfet de Roanne mais cela ne dépasse pas les limites du Livradois-Forez. Il va donc devoir découvrir rapidement le département, un exercice qu'il commence à bien connaître puisque le Puy-de-Dôme est son quatrième département en tant que préfet, après la Nièvre, le Doubs et le Morbihan, son dernier poste en date.

Cet ancien ingénieur agronome sait qu'il va être attendu sur le dossier sensible de la gestion de l'eau et les projet de construction de bassines. Sur cette question, comme sur les autres, il compte sur l'intelligence collective pour trouver des consensus et mettre en place une gouvernance partagée de l'eau. Joël Mathurin se dit "ouvrier du consensus".

Outre le dossier de l'eau, le nouveau préfet veut mettre l'accent sur la lutte contre les stupéfiants. Il ne tolèrera pas des zones de non-droit et annonce déjà des actions sur le terrain, par exemple dans le quartier clermontois de la Gauthière. Autre sujet important, la lutte contre l'insécurité routière. Le Puy-de-Dôme compte 32 tués depuis le début de l'année, 9 de plus que l'année dernière à la même date. Le chiffre de 35 morts pour l'année 2022 risque malheureusement d'être largement dépassé. "Ce n'est pas une fatalité" explique Joël Mathurin.