Jœuf : des jeunes de toute l'Europe fabriquent des constructions sur le thème des JO pour habiller la ville

Avec l'été arrive évidemment la saison des vacances, mais aussi celle des chantiers internationaux. Des jeunes de l'Europe entière, et même du monde entier, se retrouvent afin d'occuper leurs été et créer du lien. C'est exactement ce qu'il se passe à Jœuf depuis ce lundi. 11 adolescents : 5 habitants du secteur et 6 étrangers (Allemands, Espagnols, Italiens, Estoniens), ont jusqu'au 11 août pour mettre au point des constructions en bois sur le thème des Jeux olympiques, à un an de l'événement en France. Ces dernières seront ensuite installées sur la commune jusqu'à l'été prochain.

Créer du lien

"Nous allons construire et colorier des anneaux olympiques, faire une flamme olympique et fabriquer un logo Jœuf 2024", détaille Alexa, jeune adolescente de Stuttgart venue participer au chantier avec son amie Léa. "C'est intéressant car nous allons apprendre à connaître de nouvelles personnes", ajoute-t-elle.

C'est d'ailleurs précisément l'intérêt de ce type de chantier, selon Hélène Jacquot, la coordinatrice pour l'association Etudes et chantiers Engagement civique, à l'origine de cette initiative. "J'aime bien raconter l'histoire du premier chantier international qui a lieu dans la Meuse en 1920. Des jeunes Français et Allemands s'étaient retrouvés pour reconstruire un village", confie-t-elle. Et d'ailleurs, elle aimerait convaincre certains des jeunes français de partir eux aussi à l'étranger. "Mais j'ose pas", répond Tim, pourtant un habitué de l'exercice, qui prend beaucoup de plaisir à rencontrer de nouvelles têtes, même s'il s'agit d'apprendre à communiquer. "On se débrouille comme on peut, je suis un peu Italien donc j'utilise mes mains", ironise-t-il.