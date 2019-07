Johnny Clegg : quand le "Zoulou blanc" avait débuté sa tournée mondiale dans la Manche

Équeurdreville-Hainneville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Le chanteur anti-Apartheid Johnny Clegg est mort ce mardi des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans. L'ancien maire d'Equeurdreville Bernard Cauvin, qui l'avait accueilli en mai 2010, salue "un grand bonhomme. Un homme de la tolérance, un humaniste".

C'est d'ailleurs dans la commune de l'agglomération cherbourgeoise que le "Zoulou blanc" avait débuté sa tournée mondiale, à l'Agora, le 21 mai 2010. Une histoire rocambolesque dont se souvient Bernard Cauvin. "Un de mes amis avait réussi à le faire venir pour un concert à L'Agora. C'était notre première victoire. L'accueillir à Equeurdreville, pour nous, c'était extraordinaire, se souvient l'ancien maire de la commune. Imaginer que ce monsieur, entre l'Afrique du Sud et le stade de Wembley à Londres s'arrête quelques heures chez nous et accepte de se produire et de _dialoguer avec des jeunes adolescents de 5e_, des collèges Le Corre et Ferry, avec sa gentillesse". Un moment de partage avec 200 élèves. Seule condition : que les questions soient en anglais.

Citoyen d'honneur de la ville

Parmi les anecdotes dont l'ancien premier édile se souvient, il y a cette question posée par un collégien : "_On était à la veille de la Coupe du monde en Afrique du Sud__, et la France se retrouvait dans le même groupe que les Sud-Africains. Un jeune lui avait demandé quel était son favori. Johnny Clegg avait répondu, plein d'humour : "par nature, ce sera l'Afrique du Sud ! Sauf si la France joue avec les mains". Une référence à la main de Thierry Henry contre l'Irlande. C'est un honneur d'accueillir des gens de cette trempe_"

Lors de sa venue, le chanteur Johnny Clegg avait reçu la médaille de citoyen d'honneur d'Equeurdreville.