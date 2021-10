Johnny Depp serait en tournage dans le Var sur la commune de Callas

Tout le monde en parle, tout le monde voudrait le croiser mais personne ne l'a encore vu ! Où se cache Johnny Depp ? Pas très loin pourtant, même si cela paraît, pour l'instant difficile de croiser le célèbre acteur américain dans le Var. Il serait en tournage dans une propriété privée à Callas. Les rumeurs circulaient déjà depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et le maire de Callas le confirme avec prudence.

Il y a un tournage dans une propriété privée oui c'est vrai. Moi je ne l'ai pas vu, Johnny Depp mais je sais qu'il y a un tournage. Je comptais aller le voir mercredi - Daniel Maria (maire de Callas)

L'acteur, ex époux de Vanessa Paradis qui possède un domaine au Plan-de-la-Tour, serait en tournage avec l’un des fils de Charlie Chaplin dans une propriété bien gardée. Reste plus qu'à espérer qu'il ait envie de visiter le coin et de prendre un petit verre en terrasse.