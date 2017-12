Rouen, France

"Il y a du monde, mais pas devant mon stand". Contrairement aux idées reçues, Eric Mathieu, disquaire à Mont de Marsan l'affirme : pour lui et son business, rien n'a changé depuis la mort de Johnny Hallyday le 6 décembre dernier. "Excepté que j'ai perdu comme un membre de ma famille", ajoute le passionné de l'éternelle idole des jeunes venu présenter à de potentiels acheteurs un millier de vinyles dimanche au salon du disque de Rouen.

Un puzzle de souvenirs

Déçu, mais pas surpris devant le peu de passionnés devant son stand contre les 1 500 clients potentiels qui zigzaguent dans les allées du salon, Eric sait qu'il y a plusieurs types de fans de Johnny. "Ceux qui achètent leur CD en grande surface, de temps à autres, d'autres, des collectionneurs, à l'affût des pièces les plus rares qui viennent toute l'année me voir et me demander mon avis, explique le passionné de musique, avant d'ajouter : sa mort n'a rien changé".

En revanche, lui continue de collectionner les derniers bouts de vie de son chanteur adoré, comme cette veste de bûcheron qu'il porte sur le dos, ou encore des séries limitées de vinyles à quatre titres qu'on ne trouve qu'au Portugal. Le vendeur conclut : "vous savez la collection, c'est un grand puzzle".