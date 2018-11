Johnny Hallyday : David et Laura veulent faire geler les royalties sur les albums de leur père

Nouvel épisode judiciaire dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Selon BFMTV, les enfants aînés du rockeur, David et Laura, ont assigné en référé les trois maisons de disques du chanteur pour faire geler 75% des royalties.

Laura Smet et David Hallyday ont assigné en référé les trois maisons de disques de leur père.

Selon les informations de BFMTV, Laura Smet et David Hallyday auraient, fin septembre, assigné les trois maisons de disques de Johnny : Universal, Warner et Sony. Les enfants aînés du chanteur demandent le gel des royalties c'est-à-dire la part reversée à l'artiste sur les ventes de disques. Les ventes du dernier album, "Mon pays c'est l'amour" sont également concernées. Il s'est vendu à un million d'exemplaires en un mois.

Johnny Hallyday touchait en moyenne 800.000 euros par an sur ses disques

Comme depuis le début de l'affaire de l'héritage, les enfants aînés du chanteur souhaitent que s'applique le droit français. Johnny touchait en moyenne 800.000 euros chaque année sur ses albums, part qui revient désormais à Laeticia Hallyday conformément au testament américain.

Un testament contesté car si le droit français en matière d'héritage s'applique, 75% de ces royalties reviendraient à David, Laura, Jade et Joy. Le tribunal de Paris devrait examiner cette requête le 27 novembre.

On rappelle que David et Laura ont obtenu en avril du tribunal de Nanterre le gel du patrimoine immobilier et des droits d'auteur sur les diffusions radio des chansons de Johnny.