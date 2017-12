Google a communiqué jeudi les sujets que les Français ont le plus cherché via ce moteur de recherche au cours de l'année qui s'achève. Johnny Hallyday a bouleversé ce classement, il est en tête des recherches dans les catégories "actualités" et "personnalités qui nous ont quitté".

Avez-vous, vous aussi, cherché dans Google certains de ces noms, mots, expressions, ou encore recettes de cuisine ? Le géant américain, dont le moteur de recherche représente 90% de ce secteur d'activité, a communiqué jeudi les requêtes les plus fréquentes parmi les internautes français en 2017.

Johnny Hallyday au dessus de la mêlée

Google a réparti ces recherches dans des catégories. Et le chanteur Johnny Hallyday, mort le 6 décembre, arrive en tête des catégories "actualités" mais aussi "personnalités qui nous ont quitté" en 2017. C'est aussi l'un de ses titres, "Je te promets", qui termine en tête des paroles de chansons les plus recherchées.

Parmi les autres personnalités très "Googlisées" cette année, le joueur de football du PSG Neymar, ou encore Emmanuel Macron en tête de la catégorie "personnalités politiques".

La politique intéresse les Français

Et justement, les Français se sont visiblement intéressés à la politique en 2017. Parmi les 10 sujets d'actualités les plus recherchés : "sondage élection présidentielle", "primaire gauche", "élection législative", ou encore "Catalogne", cette région dont les velléités indépendantistes ont fortement marqué l'actualité française.

La thématique politique se retrouve également dans la catégorie des définitions les plus recherchées. "Oligarchie" arrive en tête, "régalien" est en 3e position juste devant"PMA". Enfin, dans le top 10 des "Comment..." les plus populaires se trouvent "comment voter blanc" et "comment faire une procuration" en 2e et 3e positions, juste derrière le vainqueur de cette catégorie... "Comment faire du slime".

La gastronomie française en force

Google a également classé les recettes les plus recherchées par les Français cette année, et le trio de tête est composé de classiques des régions de France ! La tartiflette domine ce top 10, devant le bœuf bourguignon et le gratin dauphinois. Mais attention... la question "comment maigrir" est aussi l'une des recherches les plus populaires !