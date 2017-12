Johnny Hallyday : "nous irons, mon mari et moi, à St-Barthélemy" confie une fan mayennaise

Séverine et Bruno se sont promis d'aller très prochainement sur l'île antillaise où sera inhumée leur idole.

Ils ont regardé, à la télé, avec ferveur et émotion, la cérémonie d'hommage. Ils ont pleuré, ils ont chanté, ils ont communié, par écran interposé, avec les dizaines de milliers de fans éplorés qui étaient présents sur les Champs-Elysées, sur la place de la Concorde et à proximité de l'église de la Madeleine, à Paris. Séverine et Bruno, deux admirateurs du rockeur, vivent à Craon.

Depuis l'annonce de la mort du chanteur, ils se sentent orphelins. Ils vivent, ils respirent Johnny depuis des années. Au mois de mai prochain, ils iront à St-Barthélémy. C'est là, sur cette île des Antilles, que Johnny Hallyday sera enterré dans la plus stricte intimité familiale lundi 11 décembre. La star y possédait une villa.

St-Barth' va devenir un lieu de recueillement et de pèlerinage pour tous ceux et toutes celles qui aimaient l'artiste. Séverine et son mari s'y rendront donc au printemps prochain : "les gens ont du respect pour lui. La cérémonie était très émouvante, on a pleuré. Moi, j'ai 45 ans, j'ai été élevée à la maison avec Johnny ! On ira à St-Barthélémy au mois de mai, on a des vacances à cette période de l'année, une quinzaine de jours. Pour lui rendre hommage" nous confie cette fan mayennaise, encore sous le choc de la disparition du chanteur, emporté par un cancer à l'âge de 74 ans.