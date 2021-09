Les fans de Johnny se retrouvent aujourd'hui pour une journée d'hommage, marquée par l'inauguration d'une statue et d'une esplanade à son nom, et par un concert à l'Accor Hotel Arena de Bercy.

Johnny Hallyday : une statue inaugurée ce mardi et un concert à Bercy

Le premier hommage officiel, aujourd'hui, quatre ans après la disparition du chanteur, a débuté ce matin par l'inauguration de la nouvelle statue et du parvis qui portera désormais son nom, devant l'Accor Hotel Arena de Bercy, dans le XIIè arrondissement de Paris, en présence de plus d'une centaine de bikers à moto, dont certains avaient escorté le cercueil de Johnny jusqu'à la Madeleine le 9 décembre 2017.

Rassemblement de bikers ce mardi matin pour l'inauguration de la statue et du parvis en hommage à Johnny Hallyday © Radio France - Marine Clette

A midi, les festivités doivent se poursuivre avec l'inauguration du "Johnny's Bar", géré par l'Accor Arena et entièrement dédié au chanteur disparu. On pourra notamment y voir une guitare et un costume de scène de l'artiste prêtés par Laeticia Hallyday.

Ce soir à 21h à l'Accor Hotel Arena, un concert "Johnny Hallyday que je t'aime" rassemblera une pléiades de chanteurs, devant 10.000 fans. Il sera retransmis en direct sur France 2. Organisé par sa veuve, ce show aligne des têtes d'affiches (Florent Pagny, Patrick Bruel, Catherine Ringer, Louis Bertignac, Calogero, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori, Julien Doré, etc.).

La salle parisienne de Bercy n'a pas été choisie au hasard : le rockeur préféré des Français y a donné 101 concerts.