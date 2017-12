Johnny : un livre d'or à la FNAC de Nantes

Au lendemain du décès de Johnny Hallyday, la FNAC de Nantes installe une zone hommage au premier étage du magasin, et même un livre d'or.

Le livre d'or trône sur un pupitre transparent, installé juste à côté des 33 tours de Johnny. Maurice fait partie des premiers signataires.

Je viens de mettre un petit mot, car je suis un gars de la DDASS et pour nous au foyer Johnny était vraiment important. Car il nous ressemblait. Il a chanté "Je suis né dans la rue" "Les mauvais garçons". Il n'avait pas de famille non plus, il avait été élevé par sa tante. J'ai écrit "Salut Johnny, nous les gars de la DDASS, comme on t'aimait !" - Maurice, ancien du foyer départemental de l'enfance à Lille