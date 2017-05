A Joigny, des descendants de résistants font vivre le musée du groupe Bayard

C’est sans doute l’un des plus anciens musées de la résistance de France : le musée du groupe Bayard, fondé en 1945, est un lieu attachant qui célèbre ces héros ordinaires de la résistance.

Trois salles pour l’exposition permanente, une salle pour les expositions temporaires… le musée de la résistance et du groupe Bayard de Joigny est petit, mais ses collections sont immenses.

Tout a commencé en février 1945, alors que la guerre n’est pas encore officiellement terminée. "Au départ, c’était une société d’entraide, pour faire face aux rigueurs de l’après-guerre", précise Dany Charpy, fils de résistant et président de l’Amicale du musée Bayard. "C’était aussi un mémorial, dans l’actuelle mairie. C’était un peu un bric a brac. Il y avait des affiches un peu partout, il y avait des objets, des photos. La seule chose qui donnait une impression de solennité, c’était toutes ces photos de gens qui avaient disparu pendant les conflits" se souvient Dany Charpy.

Un bricabrac devenu musée

Il se souvient aussi de la manière dont la collection a été constituée, au fil des années. Tous les résistants du jovinien et leurs descendants ont contribué. "Souvent, des gens de la campagne qui avaient des armes et qui ne voulaient pas les garder chez eux venaient voir mon père. On prenait ça dans la voiture pour l’amener au mémorial", explique le septuagénaire. A la fin des années 60, le mémorial devient un musée ouvert à tous. Puis, en 1995, il a bénéficié d’un vrai travail de muséographie pour améliorer la présentation des collections. Aujourd’hui, il accueille environ 1 000 personnes par an, sans compter les scolaires.

L' Amicale du musée Bayard compte une soixantaine de membres, dont une petite dizaine d'anciens résistants. "Il y a quelques années, certains résistants faisaient encore les visites eux-mêmes mais maintenant, ce n’est plus possible" explique Dany Charpy.

On apprend à mieux connaître le groupe Bayard

Les trois salles du musée regorgent d’objets et de documents : des armes, des radios, des uniformes, des photographies… On apprend à mieux connaître le groupe Bayard, ce groupe de résistants implantés dans tout le jovinien. Il a été créé en 1941 par Paul Herbin et sa famille. "Ils se sont dressés contre le diktat de Vichy, ils n’ont pas voulu se soumettre et ils ont recruté quelques personnes. Au départ, ils n’étaient qu’une quinzaine. Ils faisaient des petits sabotages : crever les pneus des camions, faire les V de la victoire sur les camions, leur donner de l’huile de moteur sabotée. De petites choses qui avaient malgré tout de l’importance" note Dany Charpy.

En 3 ans seulement, les résistants de Bayard ont convaincu d’autres personnes et se sont alliés avec d'autres groupes de la région. A la veille du débarquement, l’organisation regroupe plus de 800 personnes et participe à des opérations nettement plus musclées : des sabotages de train, des attaques, des combats…

Ils étaient chauffeurs de taxis, garagistes, cheminots, employées des PTT ou femmes au foyer… Des héros du quotidien dont il reste des témoignages, des photos, des lettres et des objets dans ce petit musée de Joigny. Pour ne jamais les oublier.

**Le Musée est ouvert le mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30. **

L’entrée est libre



Les visites pour les groupes et les scolaires sont organisées sur demande au 03.86.62.11.05.

