Joigny initie ses seniors à l'informatique

L'informatique à portée de tous, c'est l'objectif que s'est fixé une association basée à Joigny. Toutes les semaines, elle organise des ateliers d'initiation à l'informatique, réservés pour l'instant aux personnes âgées.

Ils ont entre 60 et 85 ans. Les gestes sont lents, les regards un peu perdus parfois, mais tous sont là pour apprendre à se débrouiller avec un ordinateur. Concentration et convivialité sont de mise.

Pour Carine Bacheley-Léauté, la présidente de l'association NetAccess89 qui organise les ateliers, former les seniors aux outils informatiques est indispensable aujourd'hui : "On apprend les bases pour ceux qui sont pour la première fois devant un ordinateur. Après on leur explique comment faire des recherches sur Internet, gérer une boîte mail. Après on fera tout ce qui est déclaration comme les impôts et la sécurité sociale. Aujourd'hui, ça fait partie de la vie courant donc les gens en ont besoin."

Pour les aider, il y a la petite équipe de l'association. Et heureusement, ils peuvent compter sur l'expertise de Gisèle. Elle a 85 ans et a commencé à s'intéresser l'informatique il y a 10 ans. "Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre ", s'amuse t-elle, "mon genre un jour m'a dit qu'il me voyait bien avec un ordinateur dans les mains. Et depuis j'adore ça. En plus, j'ai perdu mon mari il y a quelques années, l'informatique me permet de me vider la tête."

C'est aussi l'occasion de faire ses premiers pas sur les réseaux sociaux © Radio France - Adrien Toffolet

Une bouffée d'air ou une passion pour certains. Pour d'autres, comme Rita, 69 ans, il s'agit de se mettre à la page. L'informatique fait partie du quotidien de tous, y compris des seniors, même si elle reconnaît que c'est encore un peu compliqué pour elle : "Pour les personnes de mon âge, c'est quand même important d'avoir un lieu convivial et où nous explique très bien les choses. Je ne suis pas très doué avec un ordinateur. A partir d'un certain âge, je crois que le problème c'est qu'on ose pas. On a toujours peur quand on appuie sur un bouton que ça nous efface tout, ça fausse tout."

Mais elle ne s'en cache pas, même si elle se débrouille bien devant l'écran, écrire un courrier, pour elle, ça se fera toujours à la main car "le temps que je rentre le texte dans l'ordinateur et le temps que la machine accepte de faire ce qu'on lui demande, ça fait longtemps que ma lettre manuscrite est partie à la poste !"

Les ateliers se déroulent au Pôle formation de Joigny, les mardi et vendredi matin, réservé aux seniors pour l'instant, mais l'association espère pouvoir accueillir tout les ages prochainement. Et si vous voulez partager vos connaissances en informatiques, les bénévoles sont les bienvenus !