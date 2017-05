À Joigny, la caserne forme les pompiers de demain

Une dizaine d'adolescents âgés entre treize et quatorze ans se sont présentés à la caserne de Joigny hier. Tous ont le même rêve : intégrer la section Jeunes sapeurs-pompiers, qui rouvre en septembre. Mais il a fallu les départager, avec au programme course à pieds et... dictée.

Courir jusqu'à perdre haleine. Les candidats ne ménagent pas leur peine dans la cour de la caserne de Joigny. Ils ont tous entre douze et quatorze ans, et rêvent d'intégrer la formation du centre de secours qui ouvrira en septembre. Le centre dispensera des cours tous les samedi matin, pour devenir directement pompier volontaire au bout de trois ans.

Les apprentis pompiers doivent se soumettre au test Luc Léger : des allers-retours entre deux lignes au sol dans le temps imparti, et une machine qui fait des "bip" de plus en plus rapprochés. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Dans le hangar, c'est pompes et tractions. Tous le disent : ils veulent devenir pompier pour "aider les gens". La vocation vient souvent d'un proche comme pour Steve, quatorze ans : "A l'origine c'était mes cousins qui étaient pompiers, ce sont eux qui m'ont donné envie de faire ce métier."

Les pompes sont un passage obligatoire. Attention à ne pas creuser le dos ! © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Le lieutenant David Mellier est ravi du niveau des candidats : "on en a quelques-uns, on voit qu'ils ont l'habitude de faire du sport !" Comme Maël, inscrit au club d'athlétisme de Joigny : il atteint le huitième pallier au test de course Luc Léger, un excellent score. "Je fais beaucoup d'endurance", confie le jeune aux biceps saillants.

Les adolescents, tous très motivés, prennent une pause bien méritée entre deux épreuves. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Un besoin urgent de pompiers volontaires

"On sait que les pompiers volontaires sont en déclin, dans l'Yonne et dans toute la France", regrette Axel Ongaro, le sergent-chef chargé de l'ouverture de la formation en septembre. "Du coup c'est une façon de faire une sorte de publicité, et de redonner une vocation."

Le sergent-chef Axel Ongaro détaille le but de la formation qui ouvrira en septembre : Copier

Les jambes et la tête

En plus du sport, les candidats doivent aussi passer un test écrit. "C'était pas très compliqué", fanfaronne Maël, le pro de la course.

"Il y a une épreuve de maths, avec des divisions, des soustractions, de multiplications et des additions. Et une épreuve de français avec une dictée de cinq lignes" Nathan, pompier volontaire et surveillant de l'épreuve

Sans oublier l'oral de motivation, que les candidats passent en compagnie de leurs parents. "J'étais un peu stressé", avoue Steve, celui qui rêve de devenir pompier comme ses cousins. Sa maman Élodie se veut rassurante : "Pour son âge passer devant plusieurs personnes lors d"un oral, c'est une expérience. Je pense que ça a été, mais bon on verra bien !" Verdict au courant du mois de juin.

L'oral de motivation se déroule en compagnie des parents pour détresser les aspirants pompiers. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

ECOUTEZ Le reportage de Louis-Valentin Lopez à la caserne de Joigny :