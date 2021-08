Joigny : le cirque de Rome face à une municipalité et des manifestants opposés aux spectacles avec des animaux

La ville de Joigny dans l'Yonne avait voté une motion récemment contre les spectacles avec des animaux et une manifestation de défenseurs des animaux est annoncée pour samedi à Joigny. Les cirques présentant des spectacles avec des animaux sauvages doivent faire face à une opposition devenue récurrente.

Des animaux nés en captivité

Sur les quais de Joigny, Solovich Dumas, le directeur du cirque de Rome embrasse une de ses lionnes comme on le ferait avec son chat : "ici on a une lionne blanche, là un tigre blanc et un tigre normal. Ce sont tous des animaux qui sont nés en captivités, dont certains qu'on a élevé au biberon. Ici, ils ont leur enclos extérieur avec une piscine de 5 000 litres pour leur bien-être."

Solovich Dumas, directeur du Grand cirque de Rome face à une de ses lionnes © Radio France - Renaud Candelier

Pour ce patron, qui se déplace avec des chameaux, des zèbres, des lamas, la polémique sur le transport et l'enfermement des animaux est injuste à l'égard des cirques : "le particulier qui a des oiseaux dans des cages, ils n'ont rien à faire dans des cages. Les poissons qui sont dans des aquariums, ils n'ont rien à y faire. Les chevaux voyagent dans toute l'Europe et tout le monde, la preuve, certains sont partis aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les chevaux ne sont pas faits pour prendre l'avion et aller à Tokyo et pourtant, ils y vont."

Une mairie opposée sur le principe à ces spectacles

Dans le cas de Joigny, le premier obstacle est venu de la mairie de Joigny la semaine dernière explique la première adjointe, Frédérique Colas : "nous avions émis un avis de refus de l'accueil de ce cirque, motivé non pas par la présence des animaux, mais par une autre programmation déjà calée et organisée. L'espace était donc déjà occupé". Mais le conseil municipal avait aussi voté une motion contre les spectacles avec des animaux à Joigny. Sauf que les villes n'ont pas le droit d'interdire ce type de spectacle, rappelle le directeur du cirque de Rome, Solovich Dumas : "Toutes les villes qui ont pris des arrêtés pour interdire les cirques, on les a toutes emmenées au tribunal et elles ont toutes perdu." L'adjointe au maire de Joigny reconnaît quand-même que ce cirque propose une activité de loisir supplémentaire aux Joviniens qui n'ont pas tous la chance de partir de vacances.

Le cirque de Rome présente des chameaux, des zèbres, des lamas et des fauves dans ses spectacles © Radio France - Renaud Candelier

Une manifestations samedi

Le patron de cirque a même un temps menacé de bloquer la ville avec ses camions, avant d'obtenir le soutien de la préfecture. C'est maintenant au tour des défenseurs des animaux d'entrer dans l'arène. L'association Respectons annonce une manifestation samedi à Joigny pour s'opposer à la présence d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. Une telle manifestation avait déjà eu lieu à Maillot dans le Sénonais, le 21 juillet dernier, déjà contre le cirque de Rome.