Joli succès pour le dispositif "Adoptions solidaires" de la SPA : 977 animaux ont trouvé un foyer

La SPA a publié, ce lundi, le bilan de son dispositif "Adoption solidaire" lancé durant le confinement. Pour la Société protectrice des animaux, le résultat est très positif avec 977 adoptions réalisées et plus de 26.000 candidatures reçues via des formulaires complétés sur son site internet.