Joli succès pour la plateforme de producteurs de la région Bretagne

En cette période de confinement et alors que certains marchés ont été fermés, il n'est pas toujours facile de trouver des produits frais près de chez soi. Les Bretons, comme le reste de la France semblent s'être rapprochés des agriculteurs, producteurs et artisans locaux.

C'est pour les aider à mieux s'y retrouver que la région Bretagne, inspirée par la région Nouvelle-Aquitaine, a lancé une plateforme de producteurs au début du mois d'avril.

Plus de 1.000 commerçants et producteurs recensés

Une semaine après son ouverture au public, le succès est au rendez-vous. Plus de 43.000 consommateurs bretons se sont inscrits sur la plateforme et le site a reçu 193.000 visites. Le nombre de producteurs et artisans a lui quasiment doublé. Ils sont désormais plus de 1.100 à proposer leurs produits.

En se géolocalisant les utilisateurs peuvent ainsi découvrir quelques commerces ou exploitations sont en mesure de leur fournir des produits à proximité de leur domicile. Livraison ou retrait, les prises de contact se font grâce au site et les consommateurs semblent pour le moment satisfaits à en croire les commentaires laissés sur les réseaux sociaux.