Joncels conserve ses panneaux Michelin à l'entrée du village

Joncels vient de remporter un combat. Le village près de Lodève va conserver ses panneaux blancs en pierre. Les fameux panneaux Michelin qui indiquent l'entrée de Joncels au bord des routes. Les habitants et le maire s'étaient mobilisés pour éviter leur destruction. Le département va finalement installer les nouvelles signalétiques de la commune plus loin. "On y tient à ces panneaux" insiste le maire de Joncels.

Le hasard fait parfois bien les choses. "Un jour mon fils a vu des trous au pied de ces vieux panneaux. Je pensais que c'était pour des poteaux pour le téléphone" raconte Rémy Paillès. "Finalement les panneaux neufs ils seront bien plus loin et nous gardons ce patrimoine" se félicite le maire. Il se désole d'ailleurs que ces bornes ne bénéficient d'aucune protection réglementée.