Jonquières forme à trottinette de jeunes éco - citoyens

Les enfants de Jonquières collectent en trottinette les déchets de la Via Venessia

Jonquières, France

A Jonquières, la commune propose aux enfants d'apprendre le code de la route et le respect de l'environnement en trottinettes. La commune a acheté une trentaine de trottinettes. Depuis les vacances de Toussaint, les enfants découvrent comment marquer un stop, respecter une priorité. L'apprentissage se fait d'abord dans la cour d'école puis les enfants apprennent à se déplacer sur les trottoirs de Jonquières. "Sortir de la cour d'école , j'aime ça" s'enthousiasme Charlie en classe de CM1. Elle précise que "c'est pas très compliqué mais c'est dangereux: il y a les voitures". Dans la cour d'école, Jonathan Dumont , l'éducateur sportif s'assure que les apprentis pilotes de trottinette mettent pied à terre au stop.

Trottinette et éco-citoyenneté

Rémy Ruel, le directeur des activités périscolaires, a souhaité voir plus loin que le guidon : "le projet de citoyenneté, c'est le respect d'autrui par le code de la route". Les enfants lâchent aussi leur trottinette sur la voie verte de la Via Venessia pour ramasser les déchets sur les bas-côtés. Edouard a plongé dans la végétation pour récupérer "une canette, du carton mouillé et des trucs de Noël: les gens polluent, je ne comprends pas".

Sur le trajet du retour, les enfants découvrent aussi leur commune: pause prés des services techniques pour rappeler que c'est l'ancienne caserne des pompiers, pause ensuite devant la mairie pour découvrir le principe de l'élection, pause enfin devant la salle municipale ex-école des filles.

Dans quelques semaines, ce sont les élèves du CP au CE2 qui participeront à cette activité péri-scolaire en trottinette à Jonquières.

Les enfants de Jonquieres apprennent à se déplacer en ville en trottinette